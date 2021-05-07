منى زكى تكشف أسباب نجاح لعبة نيوتن على 9090

في العاشرة مساء الجمعة تحل النجمة منى زكي ضيفة على الإعلامية فاطمة مصطفى على الراديو 9090 .

تكشف منى زكى أسباب نجاح مسلسلها في رمضان هذا العام “لعبة نيوتن” وتكشف كواليس جديدة عن دورها والتصاعد الدرامي والأسباب التي دفعتها للموافقة على العمل وكيف استعدت له وسر الآداء المتقن لحالة الأم التي تشعر أنها ستفقد نجلها.

و تتحدث الفنانة أيضًا عن فريق العمل معها وحكايات وطرائف عمليات التدريب على الأدوار كلها وكيف تم حفظ نص السيناريو وحكايات التدريب على الأداء.

كما تكشف أسباب قبولها للدور خاصة وجمهورها يعلم أنها لا تقبل بتمثيل أي دور بسهولة ولا تهتم بالمظهر الخارجي بقدر قواها الحسية خلال التمثيل، وأنها تحرص دائمًا على أن تستحوذ على الكاميرا وتجبر المشاهد دون أن يدرك على أن تتوجه عيناه عليها حتى لو كان هناك عشرة أشخاص يشاركونها المشهد.

ذكاء منى زكي ظهر من جديد في أداء دورها في مسلسل “لعبة نيوتن”، وعودة لطريقة تدرب الفنانين على أدوارهم و من المرجح حد اليقين أنها وأثناء تدربها بشكل فردي على دور “هناء” الذي تجسده في المسلسل، كانت تدرك وهي تؤدي الدور أمام مرآتها أن هناك بعض من مشاهدها ستقتحم انتباه المشاهد بها، بطريقة تلمس وجدانه ويتأثر جدًا فيها...وهذا أيضًا هو ما ستكشفه الفنانة منى زكي في لقائها مع الراديو 9090.