إصابة أحمد العوضى وياسمين عبدالعزيز بكورونا

أصيبت الفنانة ياسمين عبدالعزيز وزوجها الفنان أحمد العوضي بفيروس كورونا، بالتزامن مع تصوير مسلسلهما الرمضانى "اللى مالوش كبير".

ويتطلب من الفنانين الالتزام بالحجر المنزلى خلال فترة منعًا لانتشار العدوى بين فريق العمل.



مواعيد عرض مسلسل "اللي ملوش كبير"

يعرض مسلسل "اللى مالوش كبير" يوميا خلال شهر رمضان فى تمام الساعة 9 مساء على قناة cbc، ويعاد الساعة 2:15 صباحا و5 مساء، بينما يُعرض على قناة CBC دراما الساعة 10.45 مساء ويعاد 4.30 صباحا و6 مساء.

أبطال مسلسل "اللي ملوش كبير"

و"اللى مالوش كبير"، تأليف عمرو محمود ياسين، وإخراج مصطفى فكرى، وإنتاج شركة سينرجى، وبطولة ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضى، وخالد الصاوى، وأحمد سعيد عبد الغنى، ودنيا عبد العزيز، ومحمود حافظ، وإيمان السيد، وبدرية طلبة وعايدة رياض وفتوح أحمد وأحمد الرافعى وأحمد عبد الله محمود، ومحمود ياسين "جونيور" وهدى الإتربى، وتدور أحداثه فى إطار اجتماعى أكشن.