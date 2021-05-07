حملات ليلية مكبرة للتأكد من تنفيذ قرار الغلق بالسويس

كلف محافظ السويس اللواء عبد المجيد صقر، نائب المحافظ الدكتور عبد الله رمضان بمتابعة الحملات التي شنتها المحافظة لمتابعة تنفيذ قرار الغلق في التاسعة مساءً، تنفيذا للقرارات الخاصة بالإجراءات الاحترازية والوقائية ضد فيروس كورونا.

حملات ليلة مفاجئة

وترأس السكرتير العام لمحافظة السويس خالد سعداوى والسكرتير العام المساعد العميد إيهاب حسن، حملات مفاجئة مسائية لمتابعة تنفيذ قرار إغلاق المحال والمولات التجارية والمقاهي والمطاعم والسينمات مع حلول الساعة التاسعة مساء الخميس.

وتابعت الحملة تنفيذ القرار بمناطق مختلفة بأحياء المحافظة الخمسة، الأربعين، فيصل، السويس، الجناين، وعتاقة.

تواجد أمني



وشهدت شوارع وميادين السويس التواجد الأمني المكثف بقيادة اللواء محمد الألفي، مدير الأمن، والقيادات الأمنية وضباط وأفراد الشرطة في جميع المواقع.

أعضاء الحملة



رافق السكرتير العام خلال الجولات والمتابعة كل من العميد عمرو العدلي مدير شرطة المرافق، وممدوح أنور رئيس حى الأربعين، والعميد علاء إسماعيل مدير عام الورش والأسواق، والضبع ناشد مديرالأزمات والكوارث بالمحافظة، وعالية فريد رئيس حي الجناين، ومحمد عبد الله سكرتير حي السويس، وأشرف سليمان مدير الطوارئ والتدخل السريع، وعماد حمدي مساعد رئيس حي الجناين، وعدد من موظفي الإدارات الهندسية والإشغالات والمرافق بالأحياء.

محاضر للمخالفين

وقام سعداوي وإيهاب بجولة لمتابعة الإغلاق بعدة شوارع بالأحياء الخمسة منها منطقة الكورنيش الجديد والقديم وشارع أحمد عرابى والنمسا والجيش والشهداء والهاويس والسيد هاشم ومنشية أولاد سلامة؛ للتأكد من التزام أصحاب المحال بقرار مجلس الوزراء لغلق المحلات الساعة التاسعة مساءً، وتم تحرير عدد من المحاضر ضد المخالفين بتلك القرارات على مستوى الأحياء.

ومن جانبه، أكد خالد سعداوى أن المحافظ شدد على عدم السماح بأى مخالفات للقرارات الصادرة من مجلس الوزراء، لافتا إلى وجود حملات مكبرة ومكثفة للتأكد من الالتزام بالقرارات الواردة، بالتعاون مع مديرية أمن السويس حفاظا على صحة المواطنين.

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