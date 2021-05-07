محافظ الإسكندرية: إجراءات رادعة تجاه المحال المخالفة لقرارات الغلق

أكد اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، أنه تم إغلاق جميع المحال والمولات التجارية والمقاهي والكافتيريات والمطاعم ودور السينما والمسارح على مستوى الأحياء وفقا لمواعيد الغلق المحددة في التاسعة مساءً، وذلك تنفيذا لقرارات مجلس الوزراء الأخيرة الذي أصدرها للحد من التجمعات والوقاية من انتشار جائحة كورونا.

وتابع "الشريف" جهود الأجهزة التنفيذية بالمحافظة بالتعاون مع الجهات المعنية للالتزام بغلق المحال، وفقا للمواعيد التي بدأ تنفيذها اعتبارًا من مساء اليوم، مشددًا على التعامل بكل حزم واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال المحال المخالفة.

وتنفيذًا لتعليمات المحافظ، قاد الدكتور أحمد جمال نائب المحافظ، واللواء خالد جمعة السكرتير العام المساعد، ورؤساء الأحياء عددًا من الحملات المسائية المكبرة على مستوى الأحياء لمتابعة مدى الالتزام بمواعيد الغلق وتطبيق الإجراءات الإحترازية، وأسفرت الحملات عن توقيع عدد من الغرامات الفورية وتشميع بعض المحال المخالفة.

والجدير بالذكر أن رئيس الوزراء قد أصدر عدة قرارات كان على رأسها غلق المحال والمولات التجارية والمقاهي والكافتيريات والمطاعم ودور السينما والمسارح من 9 مساءً مع استمرار خدمة توصيل الطلبات ولمدة أسبوعين.

وتكون إجازة عيد الفطر المبارك من الأربعاء 12 مايو وحتى الأحد 16 مايو لمدة 5 أيام، وغلق كامل للشواطئ والحدائق والمتنزهات العامة في العيد، كذلك إقامة صلاة العيد في المساجد الكبرى بنفس إجراءات صلاة الجمعة، وحظر إقامة أي مؤتمرات أو فعاليات وكذا الاحتفالات الفنية أو الحفلات.

وفي سياق متصل شكلت الدكتورة صفاء الشريف، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالإسكندرية، اللجان لمتابعة الهيئات الشبابية والرياضية ومدى الالتزام بإغلاق الهيئات الشبابية والرياضية فى المواعيد المحددة، حيث نص قرار رئيس الوزراء فى مادته الأولى على أن تغلق النوادي الرياضية والشعبية ومراكز الشباب وصالات الألعاب الرياضية، اعتبارا من الساعة التاسعة مساء حتى الساعة السادسة صباحًا.

وقامت اللجان بمتابعة الهيئات الشبابية والرياضية قبل الغلق بدقائق، وذلك في 24 هيئة شبابية، و6 هيئات رياضية.

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