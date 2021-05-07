الجمعة 07 مايو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

محافظ المنيا يقود حملة لمتابعة الالتزام بمواعيد الغلق الجديدة

جولة محافظ المنيا
جولة محافظ المنيا

قاد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، يرافقه نائبه الدكتور محمد أبوزيد، مساء اليوم الخميس، حملة مكبرة مفاجئة على المحال التجارية والمقاهي والكافيتريات، لمتابعة مدى الالتزام بالتعليمات الصادرة عن رئاسة مجلس الوزراء، بمواعيد الغلق الجديدة المقررة، والتي وضعتها الدولة حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين.

 

رافق المحافظ، خلال جولته، العقيد محمد صلاح رئيس المدينة، وشرطة المرافق وعدد من الجهات المعنية، حيث شملت الجولة المرور على المحال التجارية والمقاهي والكافتيريات، بأحياء شمال وجنوب ووسط المدينة وطريق مصر أسوان الزراعي. 

 

قال المحافظ، إن هناك توجيهات من الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وتكليفات من اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، بتطبيق مواعيد الغلق الجديدة وتفعيل القانون على غير الملتزمين، لافتاً إلى أن تطبيق الإجراءات الوقائية التي أعلنتها الدولة هو السبيل الحقيقي لتجنب الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

 

وجه المحافظ، الوحدة المحلية بتحرير عدد من المحاضر للمحال التجارية المخالفة لمواعيد الغلق، كما تم غلق وتشميع أحد المقاهى المخالفة بجوار أبراج الأوقاف بماقوسة على الطريق الزراعى، وذلك لمخالفته مواعيد الغلق بالإضافة لعدم وجود ترخيص له. 

 

كما وجه المحافظ المرور، بالتحفظ على سيارة أجرة وسائقها على طريق مصر أسوان الزراعى أمام مدخل مدينة المنيا الجنوبى وذلك لقيادته السيارة وهو دون السن القانوني، كما تم تحرير عدد من المخالفات لمواطنين لعدم التزامهم بارتداء الكمامة، بالإضافة لسحب تراخيص عدد من السيارات المخالفة بالالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية .

 

ووجه المحافظ، رؤساء الوحدات المحلية بنطاق المحافظة، بالتنسيق المستمر مع الأجهزة الأمنية المعنية للتأكد من الالتزام بتطبيق مواعيد غلق المحلات الجديدة، وتفعيل دور لجان المتابعة بكل مركز ومدينة وحي لتكثيف الحملات المفاجئة على كافة المحال التجارية للتأكد من التزام أصحابها. 

 

وناشد المحافظ المواطنين بالالتزام بالقرارات ومواعيد الغلق مع تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية، حفاظا على صحتهم وسلامتهم .      

 

وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء قد أعلن أنه من اليوم الخميس 6 مايو ولمدة أسبوعين وحتى 21 مايو ، سيكون مواعيد غلق المحال والمولات والكافيهات والسينما والمسارح 9 مساء

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تنمية حملة محافظ محافظ المنيا المقاهي المخالفة

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