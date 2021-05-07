بلينكن يدعو لزيادة وتيرة التطعيم ضد كورونا عالميا

دعا وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن لتكثيف حملات التطعيم ضد فيروس كورونا على مستوى العالم، للتغلب على متحورات الفيروس.

وأضاف "بلينكن"، في حديث عبر تلفزيون "إم.إس.إن.بي.سي" أثناء زيارته أوكرانيا: "إذا لم يفعل العالم كله المزيد في هذا الشأن فلن يتسنى تطعيم سكان العالم حتى 2024. أعتقد أن بإمكاننا تسريع ذلك وإنجازه في وقت أقصر".

وشدد على أن "الولايات المتحدة تبحث ما يمكنها القيام به للمساعدة في تحقيق ذلك".

وكانت الولايات المتحدة قد تعهدت بالبدء في إرسال زهاء 60 مليون جرعة من لقاح "أسترازينيكا" إلى دول أخرى وأعلن الرئيس جو بايدن أمس تأييد بلاده للتنازل عن حقوق الملكية الفكرية للقاحات كوفيد-19.

وقال بلينكن: "نبحث أمورا أخرى أيضا لكن الشيء الرئيسي هو تسريع التطعيم... لن يكون أحد منا في مأمن حتى يتم تطعيم أكبر عدد من الناس قدر الإمكان".

وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، اليوم، إن التنازل عن حقوق الملكية الفكرية للقاحات كوفيد-19 ستكون خطوة مهمة، في حالة موافقة منظمة الصحة العالمية عليها.

وأضاف قائلا: "لكن نحن في حاجة أيضا للعمل بشكل متزامن على زيادة وتيرة التصنيع وضمان قدرة الجميع على الحصول على كل العناصر الأساسية اللازمة لتصنيع اللقاح".

إصابات كورونا على مستوى العالم

وبينت أحدث الإحصاءات العالمية المعلنة حول جائحة «كورونا»، حتى اليوم، أن عدد الوفيات جراء الاصابة بالفيروس بلغ 3 ملايين ونحو 257 ألف وفاة، فيما بلغت حصيلة الإصابات الاجمالية 155 مليونا وما يقارب من 864 ألف إصابة، تعافى منهم 134 مليونا ونحو 87 ألف مريض.

وتواصل جائحة «كورونا» تفشيها في 220 دولة وإقليما ومنطقة حول العالم، وسجلت دول العالم أمس 843 ألف و613 إصابة جديدة، وأوقعت الجائحة خلال الـ24 ساعة الأخيرة 14،598 حالة وفاة.

وأوضحت الإحصاءات أن الدول الخمس التي تعتبر الأكثر تأثرا جراء الجائحة في العالم من حيث الحصيلة الإجمالية لأعداد الوفيات، هي: أميركا (593،148 وفاة)، والبرازيل (414،645 وفاة)، والهند (230،168 وفاة)، والمكسيك (218،007 وفيات)، وبريطانيا (127,570 وفاة).

وأعلنت منظمة الصحة العالمية، اعتبار تفشي فيروس كورونا 2019-2020 جائحة عالمية، ووجدت أدلة على الانتشار المحلي للمرض في الأقاليم الست التابعة لمنظمة الصحة العالمية.