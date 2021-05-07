أمريكا: حقن 252 مليون جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا

أعلنت هيئة المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها أن حوالي 252 مليون جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا تم حقنها في الولايات المتحدة حتى الآن.



وأضافت الهيئة الأمريكية، حسبما ذكرت شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية اليوم، أن 251 مليونا و973 ألفا و752 جرعة إجمالية من اللقاحات تم حقنها بالولايات الأمريكية، ما يشكل حوالي 78% من إجمالي 324 مليونا و610 آلاف و185 جرعة تم تسلمها.



وأوضحت "سي إن إن" أن ما يقارب 2.4 مليون جرعة تم حقنها منذ أمس.



وأكدت السلطات الصحية الأمريكية أن حوالي 149.5 مليون شخص في الولايات المتحدة، ما يقارب 45% من السكان، تلقوا على الأقل جرعة واحدة من اللقاحات.

إصابات كورونا على مستوى العالم

بينت أحدث الإحصاءات العالمية المعلنة حول جائحة «كورونا»، حتى اليوم، أن عدد الوفيات جراء الاصابة بالفيروس بلغ 3 ملايين ونحو 257 ألف وفاة، فيما بلغت حصيلة الإصابات الاجمالية 155 مليونا وما يقارب من 864 ألف إصابة، تعافى منهم 134 مليونا ونحو 87 ألف مريض.

وتواصل جائحة «كورونا» تفشيها في 220 دولة وإقليما ومنطقة حول العالم، وسجلت دول العالم أمس 843 ألف و613 إصابة جديدة، وأوقعت الجائحة خلال الـ24 ساعة الأخيرة 14،598 حالة وفاة.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية، اعتبار تفشي فيروس كورونا 2019-2020 جائحة عالمية، ووجدت أدلة على الانتشار المحلي للمرض في الأقاليم الست التابعة لمنظمة الصحة العالمية.

تعليمات منظمة الصحة العالمية

وشددت منظمة الصحة العالمية على التحديات المتعلقة بالتنفيذ والالتزام بالصحة العامة والتدابير الاجتماعية وتجنب التجمعات، نظرا للارتفاع الهائل فى حالات كورونا المستجد عالميًا، وذلك وفقًا لما ذكره موقع TheHealthSite.

وقالت منظمة الصحة العالمية، في تحديثها الوبائى الأسبوعى حول الوباء، إنه انتشر الآن فى 17 دولة على الأقل، موضحة إنه تم العثور على سلالة "الطافرة المزدوجة" الهندية في اليونان واليابان أيضًا.