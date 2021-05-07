الجمعة 07 مايو 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

سعر الدولار الأمريكى اليوم الجمعة 7-5-2021 فى البنوك

اسعار الدولار اليوم
اسعار الدولار اليوم

تنشر "الدستور" تقريرًا عن سعر الدولار اليوم الجمعة 7-5-2021، يتضمن جميع أسعار العملة الأمريكية مقابل الجنيه المصري، في البنوك العاملة في مصر، وهي "بنك مصر، والبنك المركزى المصرى، والبنك الأهلى المصرى، وبنك عوده، والبنك التجارى الدولى cib، وبنك الإسكندرية، وبنك أبو ظبى الإسلامى". 

ونقدم تقريرًا يوميًا عن جميع أسعار العملات الأجنبية، تضم أسعار "اليورو الأوروبي، والدينار الكويتي، والريال السعودي، والدرهم الإماراتي"، أمام الجنيه المصري، في البنوك المصرية، حتى يتعرف القارئ المصري الذي يبحث على مؤشر البحث جوجل، على أهم تحديثات أسعار العملات، وفقا لآخر تطورات السعر المصرفي المصرى.

 

سعر الدولار الأمريكى في البنوك العاملة في مصر اليوم الجمعة 7-5-2021

نستعرض لكم أسعار الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري، كما موضح بالتالي: 


سعر الدولار اليوم فى بنك مصر

استقر سعر الدولار مقابل الجنيه المصرى، اليوم الجمعة، في بنك مصر عند الشراء ١٥.٦ جنيه مصري، وعند البيع ١٥.٧ جنيه مصري. 

سعر الدولار اليوم فى البنك الأهلي المصري

- وسجل سعر العملة الأمريكية مقابل الجنيه المصرى، اليوم الجمعة، في البنك الأهلى المصري، عند الشراء ١٥.٦ جنيه مصري، وعند البيع ١٥.٧ جنيه مصري. 

سعر الدولار اليوم فى البنك المركزي المصري

- وجاء سعر العملة الأمريكية مقابل الجنيه المصرى، اليوم الجمعة، في البنك المركزي المصري، عند الشراء ١٥.٦٠١٠ جنيه مصري، وعند البيع ١٥.٧٣٥٥ جنيه مصري. 

سعر الدولار اليوم فى بنك عوده

- ووصل سعر الدولار مقابل الجنيه المصرى، اليوم الجمعة، في بنك عوده، إلى ١٥.٦٢ جنيه مصري عند الشراء، و١٥.٧٢ جنيه مصري عند البيع. 

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سعر الدولار اليوم فى بنك CIB

- سعر العملة الأمريكية مقابل الجنيه المصري، اليوم الجمعة، في البنك التجاري الدولي cib، عند الشراء ١٥.٦١ جنيه مصري، وعند البيع ١٥.٧١ جنيه مصري. 

سعر الدولار اليوم فى بنك الإسكندرية

- سعر العملة الأمريكية مقابل الجنيه المصرى، اليوم الجمعة، في بنك الإسكندرية، عند الشراء ١٥.٦ جنيه مصري، وعند البيع ١٥.٧ جنيه مصري. 

سعر الدولار فى بنك أبو ظبي

- سعر العملة الأمريكية مقابل الجنيه المصرى، اليوم الجمعة، في بنك ابو ظبى، عند الشراء ١٥.٦٣٠٠ جنيه مصري، وعند البيع ١٥.٧٣٠٠ جنيه مصري.

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