وزير الثقافة الفلسطينى فى ضيافة منصة الفن المعاصر «كاب»

في أمسية جديدة من أمسيات٬ منصة الفن المعاصر "كاب"٬ يعقد عبر تطبيق زووم لقاء مباشر مع وزير الثقافة الفلسطيني الكاتب الروائي عاطف أبو سيف٬ في حوار تديره الكاتبة والمترجمة زهرة حسن، حول التجربة الأدبية للكاتب عاطف أبوسيف، وأعماله الأدبية بشكل عام، وذلك في تمام التاسعة من مساء الإثنين المقبل.

وُلدَ عاطف أبو سيف في مخيم جباليا عام 1973، لأبوين من عائلةٍ مُهجرةٍ من مدينة يافا، درسَ اللغة الإنجليزية وآدابها في جامعة بيرزيت، وحصل على درجة الماجستير في العلوم السياسية من جامعة برادفورد في إنجلترا، وفيما بعد حصل على شهادة الدكتوراه في العلوم السياسية من جامعة فلورنسا في إيطاليا.

والكاتب عاطف أبو سيف وزير الثقافة والروائي الفلسطيني٬ سبق وصدرت له العديد من الأعمال الإبداعية٬ والتي تنوعت ما بين الرواية والشعر والمسرح، حيث صدرت له روايات: "الجنة المقفلة"٬ "ظلال في الذاكرة"، "حكاية ليلة سامر"، "كرة الثلج"، "حصرم الجنة"، "حياة معلقة" والتي وصلت إلي القائمة القصيرة لجائرة الرواية العربية البوكر دورة العام 2015.

كما وصلت روايته "الحاجة كريستينا" أيضا إلى القائمة الطويلة لجائزة الرواية العربية البوكر دورة العام 2018، والتي يقول عنها في أحد لقاءاته الإعلامية: في رواية "الحاجة كريستينا" أردت أن احتفل المرأة بالنساء في المخيم. عشت وخبرت كوكبة كبيرة من النساء الأبطال اللاتي كن مدارس وأكاديميات تعلمن منهن كثيراً. المرأة البطلة التي تتحدى الاحتلال. المرأة التي تحمل الحكاية مثل تحمل مفتاح بيتها العتيق منذ عقود. كنت أرى الكثير من النماذج. أردت أن احتفل بهن. أن أتحدث عنهن. كانت شخصية كريستينا تمثل الخلطة السحرية لكل تلك النسوة، وكانت كما رأيت تمثل كل ما يمكن ان تكون عليه المرأة الفلسطينية.



وصدرت له رواية ثامنة بعنوان "مشاة لا يعبرون الطريق". بالإضافة إلي رواية للفتيان تحت عنوان "قارب من يافا". وثلاث مجموعات قصصية.

وكتب مجموعة من المسرحيات التي تم تقديمها على خشبة المسرح كان آخرها مونودراما "المصور" من تمثيل وإخراج علي أبو ياسين، إلى جانب عدة مؤلفات في العلوم السياسية.

يشار إلى أن منصة الفن المعاصر "كاب"٬ مؤسسة خاصة غير ربحية٬ تأسست في العام 2011 بواسطة رجل الأعمال عامر الهنيدي٬ وهي مؤسسة مهتمة بتكريس جهودها لتطوير ودعم الفنون في الكويت وأرجاء المنطقة العربية خاصة الدول الخليجية.