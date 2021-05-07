تطعيم المواطنين بلقاح كورونا داخل كنائس الشرقية

قال وكيل وزارة الصحة بالشرقية هشام مسعود، إن الفرق الطبية المتحركة بمديرية الصحة قامت بتطعيم المواطنين داخل كنائس السيدة مريم العذراء بمركز أبوحماد، وماري جرجس بمدينة الزقازيق، ومطرانية الزقازيق ومنيا القمح، بلقاح "كورونا"، وذلك في إطار خطة الدولة الوقائية لمواجهة الموجة الثالثة من فيروس "كورونا"، وتأكيدا للوحدة الوطنية بين المصريين.

تجهيزات وزارة الصحة بالشرقية

وأشار وكيل الوزارة - في تصريح - إلى تجهيز 24 مركزًا طبيًا لاستقبال المواطنين الذين قاموا بالتسجيل على الموقع الإلكتروني المخصص من وزارة الصحة والسكان لتطعيمهم بلقاح كورونا، لافتا إلى أنه تم منح الأولوية للمواطنين أصحاب الأمراض المزمنة المختلفة من الأورام والكلى ونقص المناعة وكبار السن.

وأكد هشام مسعود أنه يتم تطبيق كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية أثناء التطعيم والتأكد من قياس العلامات الحيوية للمواطنين بعد التطعيم.. مشيرا إلى أنه جارٍ تطعيم العاملين بالغرفة التجارية بمدينة الزقازيق، والمنشآت الصناعية بمدينتي العاشر من رمضان والصالحية الجديدة، ودور المناسبات بالقرى والنجوع، علاوة على مرضى الغسيل الكلوي ووحدات الكلى الصناعي والنوادي الرياضية وفاقدي الأهلية.

تعليمات منظمة الصحة العالمية

وشددت منظمة الصحة العالمية على التحديات المتعلقة بالتنفيذ والالتزام بالصحة العامة والتدابير الاجتماعية وتجنب التجمعات، نظرا للارتفاع الهائل فى حالات كورونا المستجد عالميًا، وذلك وفقًا لما ذكره موقع TheHealthSite.

وقالت منظمة الصحة العالمية، في تحديثها الوبائى الأسبوعى حول الوباء، إنه انتشر الآن فى 17 دولة على الأقل، موضحة إنه تم العثور على سلالة "الطافرة المزدوجة" الهندية في اليونان واليابان أيضًا.

إرشادات منظمة الصحة العالمية

يشار إلى أن منظمة الصحة العالمية أصدرت إرشادات محدثة حول الممارسات الآمنة خلال شهر رمضان في سياق «كوفيد-19»، وكذلك تدابير التباعد الجسدي التي يجب اتباعها أثناء الصلاة وخلال موسم الحج و الموائد الجماعية وغيرها من المناسبات الاجتماعية أو الدينية.

وأضافت أن اللقاحات توفر أملًا جديدًا، ويجب استخدامها كأداة وقاية رئيسية من قبل البلدان و الأفراد، ويتم الآن تقديم لقاحات «كوفيد-19» في جميع بلدان إقليم شرق المتوسط البالغ عددها 22 بلدًا، لكن التحديات قائمة في البلدان التى تواجه حالات طوارئ، بما في ذلك سوريا واليمن.

جدير بالذكر، أن فيروس كورونا المستجد أو «كوفيد-19» ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة «ووهان» الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.