الجمعة 07 مايو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

جعجع: إنقاذ لبنان من الأزمات يتطلب انتخابات نيابية مبكرة

سمير جعجع
سمير جعجع

أكد رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع، أن السبيل الوحيد لإنقاذ لبنان وتجاوزه للأزمات التي يمر بها، يتمثل في أن تُحيد جميع القوى والأحزاب السياسية نفسها عن عملية تشكيل الحكومة الجديدة، بحيث تتألف حكومة من الاختصاصيين (الخبراء) المستقلين غير الحزبيين، يكون بإمكانها النهوض بالوضع و منع الانهيار.

وأشار جعجع - في كلمة له خلال مؤتمر (العمال في مواجهة التحديات الاقتصادية والمعيشية) الذي نظمه حزب القوات اللبنانية - إلى أن أساس الحلول يكمن في إعادة إنتاج السلطة في لبنان وظهور سلطة حكم جديدة، وذلك من خلال إجراء انتخابات نيابية مبكرة، معتبرا أن أي مساعي للإصلاح وتجاوز الأزمات لن يُكتب لها النجاح في ظل السلطة الحالية.

وقال إنه لا يطرح مسألة إجراء انتخابات نيابية مبكرة في إطار معطيات تشير إلى أن حزب القوات اللبنانية سيزداد حضوره في البرلمان وحصد مقاعد إضافية لكتلته النيابية، وإنما "بيت القصيد أن لا طريقة أخرى للخلاص ضمن الأطر الدستورية ومؤسسات الدولة".

وأضاف: "منذ اندلاع انتفاضة 17 أكتوبر 2019 وحتى الآن، لم نحاول كقوات لبنانية الدخول في أي حكومة، ولا أن نبحث في شأن تأليف أي حكومة ولا حتى رؤية مواصفاتها على الرغم من إلحاح بعض الأصدقاء علينا بترشيح أسماء لتولي حقائب وزارية. رفضنا كل هذه الأمور، لأن تشكيل حكومة بذات النسق القديم لن يؤدي إلى أي تغيير، و  قمة الغباء أن تنتظر من التركيبة السياسية ذاتها نتائج مختلفة".

واعتبر أنه لو صب الجميع (القوى والأحزاب السياسية) جهوده في أعقاب اندلاع انتفاضة 17 أكتوبر، على إجراء انتخابات نيابية مبكرة "لكنا وفرنا سنة ونصف السنة على لبنان من الأزمات المتفاقمة".

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