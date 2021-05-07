الجمعة 07 مايو 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

مع بدء تطبيق الحظر.. رصد 10 محال تجارية مخالفة فى إسنا

جولة سكرتير مساعد
جولة سكرتير مساعد محافظة الأقصر

قاد اللواء دكتور عماد أبو العزايم سكرتير مساعد محافظة الأقصر، يرافقه اللواء عبد المجيد رضوان مساعد مدير أمن الأقصر لفرقة الجنوب، وإبراهيم نصير رئيس مركز ومدينة إسنا، والنقيب سعيد الحسينى نائب مأمور مركز شرطة اسنا، والمقدم أحمد بليح رئيس مباحث مركز شرطة إسنا، حملة مكبرة مساء الخميس، على المحلات التجارية والمقاهي بمدينة إسنا التابعة لمحافظة الأقصر، لمتابعة الالتزام بقرارات الحظر وتحقيق الانضباط العام.

وجاء ذلك في إطار تنفيذ  توجيهات محافظ الأقصر المستشار مصطفى ألهم، بتنفيذ ما جاء بتعليمات مجلس الوزراء بشأن مواعيد غلق المحال والمولات التجارية ، والمقاهي ، والكافتريات ، والمطاعم ، وذلك في تمام الساعة ٩ مساء، ضمن حزمة الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

وخلال الحملة تم المرور على شارع البحر القديم وشارع البحر الجديد وشارع أحمد عرابي والشوارع المتفرعة، ورصدت الحملة التزام  عدد من المحلات التجارية  والمقاهي والكافتيريات بقرار الغلق.

وأيضا تم ضبط ١٠ محلات تجارية مخالفة للقرار وتم اتخاذ الاجراءات القانونية ضدها، كما تم تحرير ٨ محاضر إشغال طريق، و٤ محضر بائع متجول، و٥ محاضر نظافة عامة، وتنفيذ ٢١ إزالة إدارية، وتحرير ٢محاضر مضبوطات متنوعة، كم تم ضبط 15 مواطن بدون كمامة، وطلب المواطنين التصالح الفوري وتم تحرير المحضر ودفع قيمة الغرامة (50 جنيه ).

كما شدد السكرتير العام على الأجهزة التنفيذية والإشغالات باتخاذ الاجراءات القانونية لكل من يخالف قرار رئيس مجلس الوزراء وسيتم  المرور يوميا خاصة على المقاهي واماكن التجمع وذلك حفاظا على صحة وسلامة المواطنين.
كما أثنى على الملتزمين بالقرار من أصحاب المحال حرصا منهم على سلامة الجميع من أبناء الوطن.
وشارك في الحملة كلًا من عبد الرحيم عبد الدايم طايع نائب رئيس مركز ومدينة اسنا، والنقيب محمد فتحي شرطة مرافق إسنا، والعقيد طاهر الفخراني رئيس مرور إسنا، ومختار عبد المنعم مسئول قسم الاشغالات بالمركز، ومسئول رخص المحلات.

مجلس الوزراء التزام ضباط محلات تجارية فيروس كورونا محافظة الأقصر السكرتير العام

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