الجمعة 07 مايو 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

«محلية الأقصر» تتابع التزام المحلات التجارية بالإغلاق (صور)

جولة رئيس مركز ومدينة
جولة رئيس مركز ومدينة الأقصر

شنت الأجهزة التنفيذية والأمنية بمحافظة الأقصر حملة داخل مدينة الأقصر في إطار متابعة تنفيذ قرارات الغلق المبكر واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في هذا الشأن. 

جاء ذلك في إطار توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر واللواء خالد عبد الحميد مساعد وزير الداخلية مدير أمن الأقصر، لتحقيق الانضباط العام ومتابعة تنفيذ قرارات مجلس الوزارء الخاصة بغلق المحال والمولات التجارية والمقاهي والكافتيريات والمطاعم ودور السينما والمسارح وما يماثلها، في تمام الساعة الـ 9 مساء؛ للحد من انتشار فيروس كورونا.

واستهدفت الحملة شارع التليفزيون والطيب والخليج وسان جوزيف، وتلاحظ خلال الحملة التزام المحلات بتوقيت الغلق وتفهم أهمية اتخاذ الإجراءات الحالية التي تتخذها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا، فيما عدا 11 محلا استمروا بالعمل بعد مواعيد الغلق المحددة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم.

كما أسفرت الحملة عن تحرير ٢٦ محضر إشغال و١١ بائعا متجولا و٩ نظافة عامة و٢٣ محضر عدم ارتداء كمامة و٥٤ إزالات إدارية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وعلى هامش الحملة وأثناء مرورها خلف منطقة الفيروز وبداية حوض ١٨ تم رصد أعمال بناء مخالف في المهد على مساحة 150 مترا وتم إيقاف الأعمال واتخاذ الإجراءات القانونية.

شارك في الحملة المقدم خالد الغول مدير إدارة شرطة المرافق، والنقيب محمد عبد الحكيم معاون أول مباحث شرطة المرافق، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

جولة رئيس مركز ومدينة الأقصر
جولة رئيس مركز ومدينة الأقصر
جولة رئيس مركز ومدينة الأقصر
جولة رئيس مركز ومدينة الأقصر
جولة رئيس مركز ومدينة الأقصر
جولة رئيس مركز ومدينة الأقصر
مجلس الوزراء التزام المواطنين غلق محافظ الاقصر مدينة الأقصر فيروس كورونا الإجراءات القانونية

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