الجمعة 07 مايو 2021
name name name
رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

القبلة

موعد أذان صلاة الفجر اليوم الجمعة فى القاهرة والمحافظات 7-5-2021

مواعيد أذان الفجر
مواعيد أذان الفجر اليوم

إليكم موعد أذان صلاة الفجر اليوم الجمعة في القاهرة والمحافظات ٧-٥-٢٠٢١، في التقرير التالى الذي يحتوي على كافة المعلومات عن مواقيت صلاة الفجر في جميع المحافظات على مستوى الجمهورية، طبقا لدار الإفتاء المصرية.

يبحث القارىء المصرى على جوجل عن موعد أذان صلاة الفجر، لذلك نقدم لكم تقرير يومي على موقع 《الدستور》الإلكتروني، يحتوي على كل ما يحتاجة القارىء عن مواقيت صلاة الفجر في المحافظات على مستوي الجمهورية. 

موعد أذان صلاة الفجر اليوم الجمعة في القاهرة والمحافظات ٧-٥-٢٠٢١

لديكم كل التفاصيل عن كافة مواقيت أذان صلاة الفجر، في كل محافظات ومدن جمهورية مصر العربية، كما موضح بالأتي: 

- موعد آذان صلاة الفجر في محافظة القاهرة، بتوقيت ٣:٣٠ ص.

- موعد آذان صلاة الفجر في محافظة الإسكندرية ، بتوقيت ٣:١٢ ص.

- موعد آذان صلاة الفجر في محافظة بورسعيد، بتوقيت ٣:٢٢ ص.

- موعد آذان صلاة الفجر في محافظة السويس، بتوقيت ٣:٥ ص.

- موعد أذان صلاة الفجر في محافظة العريش، بتوقيت ٣:١٧ ص.

- موعد أذان صلاة الفجر في الطور، بتوقيت ٣:٢٦ ص.

- موعد أذان صلاة الفجر في محافظة دمنهور، بتوقيت ٣:٣٠ ص.

- موعد أذان صلاة الفجر في محافظة طنطا، بتوقيت ٣:٢٩ ص.

- موعد أذان صلاة الفجر في محافظة المنصورة، بتوقيت ٣:٢٧ ص.

- موعد أذان صلاة الفجر في محافظة الزقازيق، بتوقيت ٣:٢٨ ص.

- موعد أذان صلاة الفجر في محافظة الفيوم، بتوقيت ٣:٣٤ ص.

- موعد أذان صلاة الفجر في محافظة بنى سويف، بتوقيت ٣:٣٤ ص.

- موعد أذان صلاة الفجر في محافظة المنيا، بتوقيت ٣:٣٨ ص.

- موعد أذان صلاة الفجر في محافظة أسيوط، بتوقيت ٣:٢٩ ص.

- موعد أذان صلاة الفجر في محافظة سوهاج، بتوقيت ٣:٣٩ ص.

- موعد أذان صلاة الفجر في محافظة قنا، بتوقيت ٣:٣٦ ص.

يهمك أيضًا |

مواقيت صلاة عيد الفطر 2021 فى القاهرة والمحافظات فى مصر

 

موعد أذان صلاة الفجر صلاة الفجر دار الافتاء المصرية جمهورية مصر العربية اذان الفجر موعد اذان الفجر اليوم

الأكثر قراءة

ألم مضاعف.. حكايات أمهات مع إصابة أطفالهن بكورونا

إصابة أحمد العوضى وياسمين عبدالعزيز بكورونا

إغلاق طريق القاهرة الإسكندرية الصحراوى 5 أيام أمام القادم من ميدان الرماية

ترحيل هندي مصاب بكورونا فور وصوله مطار القاهرة

هل تكون ليلة القدر 25 إذا وافقت ليلة الجمعة؟

«بنتاجون» يكشف موعد سقوط الصاروخ الصينى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد القصبي

القرار فى أيدى وجهاء القاهرة الجديدة ولن يغضب أبو بكر

ماجد حبته

عرش نتنياهو يهتز.. مؤقتًا

د. القس صفوت البياضى

د. صفوت البياضي يكتب: لسد النهضة حدود فاعقِلوا؟

جلال حمام

جلال حمام يكتب: الإنذار الأخير.. قبل أن يبدأ الطوفان

د. محمد عفيفي

أيام نجيب محفوظ

خالد عكاشة

السياسة الخارجية الإيرانية تحت جهاز الأشعة

ماجد حبته

فيلتمان يتجول.. يتجول فقط!

جمال-أسعد

التليفزيون والسلام الاجتماعي

صور

حفلة مدحت صالح في الأوبرا

حفل ياسين التهامى فى الأوبرا

جنود مجهولة

محطة تل أبيب

المزيد

فقه بني إسرائيل (9).. رمز يهودى أم قوى للسحر.. ما قصة نجمة داوود؟

يواجه صعوبات وخدع نتنياهو.. هل سينجح يائير لابيد في تشكيل حكومة إسرائيل؟

رجل أعمال يحمل الجنسية الأمريكية.. من هو الفلسطينى مُنفذ عملية "تبواح"؟