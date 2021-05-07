موعد أذان صلاة الفجر اليوم الجمعة فى القاهرة والمحافظات 7-5-2021

إليكم موعد أذان صلاة الفجر اليوم الجمعة في القاهرة والمحافظات ٧-٥-٢٠٢١، في التقرير التالى الذي يحتوي على كافة المعلومات عن مواقيت صلاة الفجر في جميع المحافظات على مستوى الجمهورية، طبقا لدار الإفتاء المصرية.

يبحث القارىء المصرى على جوجل عن موعد أذان صلاة الفجر، لذلك نقدم لكم تقرير يومي على موقع 《الدستور》الإلكتروني، يحتوي على كل ما يحتاجة القارىء عن مواقيت صلاة الفجر في المحافظات على مستوي الجمهورية.

موعد أذان صلاة الفجر اليوم الجمعة في القاهرة والمحافظات ٧-٥-٢٠٢١

لديكم كل التفاصيل عن كافة مواقيت أذان صلاة الفجر، في كل محافظات ومدن جمهورية مصر العربية، كما موضح بالأتي:

- موعد آذان صلاة الفجر في محافظة القاهرة، بتوقيت ٣:٣٠ ص.

- موعد آذان صلاة الفجر في محافظة الإسكندرية ، بتوقيت ٣:١٢ ص.

- موعد آذان صلاة الفجر في محافظة بورسعيد، بتوقيت ٣:٢٢ ص.

- موعد آذان صلاة الفجر في محافظة السويس، بتوقيت ٣:٥ ص.

- موعد أذان صلاة الفجر في محافظة العريش، بتوقيت ٣:١٧ ص.

- موعد أذان صلاة الفجر في الطور، بتوقيت ٣:٢٦ ص.

- موعد أذان صلاة الفجر في محافظة دمنهور، بتوقيت ٣:٣٠ ص.

- موعد أذان صلاة الفجر في محافظة طنطا، بتوقيت ٣:٢٩ ص.

- موعد أذان صلاة الفجر في محافظة المنصورة، بتوقيت ٣:٢٧ ص.

- موعد أذان صلاة الفجر في محافظة الزقازيق، بتوقيت ٣:٢٨ ص.

- موعد أذان صلاة الفجر في محافظة الفيوم، بتوقيت ٣:٣٤ ص.

- موعد أذان صلاة الفجر في محافظة بنى سويف، بتوقيت ٣:٣٤ ص.

- موعد أذان صلاة الفجر في محافظة المنيا، بتوقيت ٣:٣٨ ص.

- موعد أذان صلاة الفجر في محافظة أسيوط، بتوقيت ٣:٢٩ ص.

- موعد أذان صلاة الفجر في محافظة سوهاج، بتوقيت ٣:٣٩ ص.

- موعد أذان صلاة الفجر في محافظة قنا، بتوقيت ٣:٣٦ ص.

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