الجمعة 07 مايو 2021
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

فحص 207 منشآت فندقية و50 منشأة سياحية فى البحر الأحمر وجنوب سيناء

اجتماع العنانى وقيادات
اجتماع العنانى وقيادات الفنادق والمنشأت السياحيه

تلقى الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، اليوم، تقريرًا مفصلًا قدمه عبد الفتاح العاصي مساعد الوزير للرقابة على المنشآت الفندقية والمحال والأنشطة السياحية، عن استعدادات استقبال الموسم السياحي الصيفي وما تقوم به الوزارة للتأكد من مستوي جودة الخدمات المقدمة بالمنشآت الفندقية والسياحية المختلفة، ومدى التزامها بتطبيق الإجراءات الاحترازية وضوابط السلامة الصحية وتطعيم العاملين بها.

وقامت الإدارة المختصة بالوزارة بفحص 207 منشآت فندقية و50 منشأة سياحية من مطاعم وكافيتريات سياحية في محافظتي البحر الأحمر وجنوب سيناء.

ومن جانبه، أكد مساعد الوزير للرقابة على المنشآت الفندقية والمحال والأنشطة السياحية، أن إجراءات تطعيم العاملين بالقطاع السياحي بالأمصال المضادة لفيروس كورونا تتم بشكل مكثف بالتنسيق مع وزارة الصحة والسكان بمحافظتي البحر الأحمر وجنوب سيناء، وغرفة المنشآت الفندقية، مشيرًا إلى أنه سوف يتم في القريب العاجل الإعلان عن الانتهاء من تطعيم كافة العاملين بالقطاع بهاتين المحافظتين اللتين تستقبلان العدد الأكبر من السائحين في مصر لما تتمتعان به من أماكن مفتوحة وطبيعة خلابة وشمس دافئة وجو صحي مع تطبيق إجراءات احترازية صارمة أشاد بها أكثر من 2.5 مليون سائح توافدوا إلى مصر منذ عودة السياحة في يوليو الماضي وحتى الآن.

يشار إلى أن وزارة السياحة والآثار قبيل استئناف الحركة السياحية في يوليو الماضي، كانت قد أصدرت عددًا من الضوابط كشرط لإعادة تشغيل المنشآت السياحية والفندقية، من بينها توفير المطهرات وتوسعة مكان دخول النزلاء ولا تستقبل المنشأة سوى 50% من حجم الطاقة الاستيعابية لها، وأن يكون هناك تباعد بين موائد الطعام، والالتزام بعدم تنزيل "الشيشة" للرواد، وأن تكون الغرف الفندقية لفردين فقط، بالإضافة إلى أنه تم اتخاذ إجراءات وقائية لتعقيم الحقائب وعدم تسكين الغرفة الفندقية إلا بعد مرور 24 ساعة من مغادرة النزيل.

 

سياحة وزارة السياحة المنشآت السياحية المنشآت الفندقية إجراءات احترازية

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