برلماني: زيادة موازنة «القومي للمرأة» للضعف يعكس اهتماما كبيرا بالسيدات وحقوقهن

قال النائب محمد رشاد عثمان، عضو مجلس الشيوخ، إن الرئيس السيسي قدم خلال السنوات الماضية وحتى اللحظة دعما غير مسبوق للمرأة سياسيا واقتصاديا واجتماعيا، لافتا الى أن المرأة المصرية تعيش ازهى عصور الازدهار السياسي والمجتمعي.



وشدد عضو مجلس الشيوخ خلال تصريحات له، أن رفع موازنة المجلس القومي للمرأة من نحو 85 مليون جنيه في العام الماضي إلى نحو 151 مليون جنيه في الموازنة الجديدة، بنسبة تصل الى نحو 100% يعكس اهتمام الدولة بالمرأة المصرية، واعترافها بمكانتها وقدرتها الفاعلة على خدمة المجتمع.

- التعديلات الدستورية أقرت نسبة ثابتة للمرأة في البرلمان

واشار"عثمان" الى أن التاريخ المصري، سجل من نور أن التعديلات الدستورية الأخيرة، أقرت وجود نسبة ثابتة للمرأة في مجلس النواب لا تقل عن 25% موضحا انه وصل العدد الفعلي للمرأة في مجلس النواب الحالي، إلي نحو 162 نائبة، بنسبة تقترب من 28% من عدد مقاعد البرلمان وهذا يعكس اهتماما كبيرا بالمرأة ووضعها الاجتماعي والسياسي وحفظ حقوقها بشتى الطرق.

- الموافقة على مشروع موازنة المجلس القومي للمرأة



ووافقت لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة بمجلس النواب، على مشروع موازنة المجلس القومي للمرأة للسنة المالية 2021-2022.



وأوضح النائب عبد الهادي القصبي، رئيس لجنة التضامن الاجتماعي، أن موازنة المجلس القومي للمرأة في العام الماضي كانت 85 مليون جنيه، وموازنة العام المالي الجديد 2021-2022، تبلغ 191 مليون و451 الف، بزيادة قدرها 105 مليون، بنسبة 100.22%، وهذا يعكس اهتمام الدولة بالمرأة المصرية، وكذلك اعتراف بمكانة المرأة المصرية، وقدرتها الفاعلة على خدمة المجتمع.

وأوصت لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب ، بدعم مشروع تنمية الأسرة المصرية، وقال رئيس لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب، إن اللجنة في انتظار دراسة الجدوي لتحديد رقم الإلحاق، مؤكدا أهمية هذا المشروع في دعم المرأة المصرية.