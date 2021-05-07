الجمعة 07 مايو 2021
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

المقدم أحمد جاد بطل حادث الواحات الإرهابى.. من العمل الخيرى للشهادة

المقدم أحمد جاد الله
المقدم أحمد جاد الله

عقب ظهور المقدم أحمد جاد الله، في مسلسل «الاختيار 2» الذي تضمن أحداث حادث الوحات الإرهابي الذي راح ضحيته استشهاد 16 من القوات، بينهم 11 ضابطًا و4 مجندين ورقيب شرطة، وإصابة 13 بينهم 4 ضباط و9 مجندين، وخطفهم النقيب محمد الحايس، أحد ضباط مديرية أمن الجيزة، في أكتوبر 2017.

 

نرصد في هذا التقرير أبرز المعلومات عن الشهيد:- 

  • قدم روحه فداء للوطن، عندما استشهد فى إحدى العمليات الإرهابية التي تمت في منطقة الواحات.
  • من مواليد عام 1976 بمحافظة الجيزة
  • تخرج من كلية الشرطة عام 1999-2000
  • عمل معاون مباحث بقسم شرطة بولاق الدكرور لمدة 3 سنوات
  • متزوج ولديه ابنتين جالا وجميلة
  • انتقل إلى العمل في قطاع الأمن الوطني، والده اللواء جاد جميل، الذي عمل مديرا لمباحث الجيزة ومديرا لأمن أسيوط سابقا.
  • حرص الشهيد وأسرته على أعمال الخير خلال زيارتهم لمطروح وتوزيع المساعدات على الفقراء.

 

يذكر أن حادث الواحات الإرهابي كان ضمن مأموريتين من محافظتي الجيزة والفيوم لمداهمة تلك المنطقة، إلا أنه حال اقتراب المأمورية الأولى من مكان تواجد العناصر الإرهابية استشعروا بقدوم القوات وبادروا باستهدافهم باستخدام الأسلحة الثقيلة من الاتجاهات كافة فبادلتهم القوات إطلاق النيران لعدة ساعات مما أدى لاستشهاد 16 من القوات، بينهم 11 ضابطًا و4 مجندين ورقيب شرطة، وإصابة 13 بينهم 4 ضابط و9 مجندين، وخطفهم  أحد ضباط مديرية أمن الجيزة.

 

وتابعت الوزارة أن قوات الأمن قامت في وقت لاحق بتمشيط المناطق المتاخمة لموقع الأحداث بمعرفة القوات المعاونة، وأسفر التعامل مع العناصر الإرهابية عن مقتل وإصابة 15 إرهابيًا، والذي تم إجلاء بعضهم.

 

ونعت الوزارة «الشهداء الأبرار الذين ضحوا بأرواحهم فداءً للوطن ودفاعًا عن المواطنين أن ذلك لن يزيدهم إلا إصرارًا وعزيمه على الاستمرار في بذل المزيد من الجهد لاقتلاع جذور الإرهاب وحماية وطننا الغالي». 

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