الجمعة 07 مايو 2021
name name name
رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

دينا الشربينى تعلن الحرب من أجل الكنز الذهبى فى «قصر النيل»

دينا الشربيني
دينا الشربيني

في الحلقة الرابعة والعشرين من مسلسل قصر النيل، تتضح خيوط المؤامرة أمام كاميليا (دينا الشربيني) وتتأكد أن منصور السيوفي (صبري فواز) هو قاتل والدتها وأنه خطط الزواج منها ليتمكن من الوصول إلى الكنز الذهبي الذي خبأه فهمي السيوفي (تامر ضيائي) مع خالها ممدوح سعيد (محمود البزاوي).

وبعد صدمتها في زوجها تتوجه إلى حسين السيوفي (محمد حاتم) لتطلعه على السر، ولكنها تتفاجأ بأنه كان على علم بأن عمه منصور هو قاتل والدته صفية، ولم يتمكن من الانتقام منه فتوجه إلى عالم السياسة الذي جعله مديرًا لمصنع السيوفي.

وبسبب كاميليا يقع خالد نوح (أحمد مجدي) في أزمة بعدما تأكد مديره في العمل أنها السبب الحقيقي وراء إخفاءه للكتاب الأسود لجرائم عائلة السيوفي، وبسبب كاميليا يحصل خالد على إجازة مفتوحة من عمله بالشرطة بعد اعتباره متواطئ مع المتهمة، ومتقاعس عن تأدية واجبات عمله، فهل سيتراجع خالد نوح عن دعمه لكاميليا بعد هذه الأزمة؟

ومن ناحية أخرى قررت كاميليا فتح النارعلى خالها ممدوح، وطلبت منه مباشرة حقها وحق والدها في الكنز الذهبي، لأن والدها هو السبب في ثروة السيوفي بسبب عمله في تطوير المصنع، وأنه أحق الناس بتلك الثروة الذهبية.

ويُعرض مسلسل قصر النيل على قناة mbc مصر في تمام الساعة 4:30 عصرًا و9:30 مساءً، وعلى منصة شاهد vip.

ويشارك دينا الشربيني في بطولة المسلسل النجوم ريهام عبد الغفور، صبري فواز، أحمد خالد صالح، أحمد مجدي، صلاح عبد الله، مريم الخشت، محمد حاتم، نبيل عيسي، ناردين فرج، عمر السعيد، من تأليف محمد سليمان عبد الملك، وإخراج خالد مرعي.

يذكر أن دينا الشربيني حققت نجاحًا جماهيريًا واسعًا بمسلسلاتها الرمضانية، حيث نافست الموسم الماضي بمسلسل لعبة النسيان، الذي تصدر التريند أكثر من مرة خلال حلقاته، وأيضًا مسلسل "زي الشمس" الذي حقق نجاحا كبيرا وتصدر المركز الأول في استفتاءات رمضان كـأفضل مسلسل وحصلت دينا الشربيني على أفضل ممثلة، كما تستعد النجمة لإطلاق فيلميها البعض لا يذهب للمأذون مرتين وثانية واحدة في دور العرض المصرية خلال هذا العام.

دينا الشربيني احمد مجدي صبري فواز ريهام عبد الغفور مسلسل قصر النيل

الأكثر قراءة

إصابة أحمد العوضى وياسمين عبدالعزيز بكورونا

ألم مضاعف.. حكايات أمهات مع إصابة أطفالهن بكورونا

إغلاق طريق القاهرة الإسكندرية الصحراوى 5 أيام أمام القادم من ميدان الرماية

ترحيل هندي مصاب بكورونا فور وصوله مطار القاهرة

«بنتاجون» يكشف موعد سقوط الصاروخ الصينى

هل تكون ليلة القدر 25 إذا وافقت ليلة الجمعة؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد القصبي

القرار فى أيدى وجهاء القاهرة الجديدة ولن يغضب أبو بكر

ماجد حبته

عرش نتنياهو يهتز.. مؤقتًا

د. القس صفوت البياضى

د. صفوت البياضي يكتب: لسد النهضة حدود فاعقِلوا؟

جلال حمام

جلال حمام يكتب: الإنذار الأخير.. قبل أن يبدأ الطوفان

د. محمد عفيفي

أيام نجيب محفوظ

خالد عكاشة

السياسة الخارجية الإيرانية تحت جهاز الأشعة

ماجد حبته

فيلتمان يتجول.. يتجول فقط!

جمال-أسعد

التليفزيون والسلام الاجتماعي

صور

حفلة مدحت صالح في الأوبرا

حفل ياسين التهامى فى الأوبرا

جنود مجهولة

محطة تل أبيب

المزيد

فقه بني إسرائيل (9).. رمز يهودى أم قوى للسحر.. ما قصة نجمة داوود؟

يواجه صعوبات وخدع نتنياهو.. هل سينجح يائير لابيد في تشكيل حكومة إسرائيل؟

رجل أعمال يحمل الجنسية الأمريكية.. من هو الفلسطينى مُنفذ عملية "تبواح"؟