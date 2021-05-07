الحلقة 24.. فاتن حرفوش عاملة نظافة فى «ملوك الجدعنة»

تتأزّم الأمور أكثر وأكثر على فاتن حرفوش (ياسمين رئيس) بعد القبض عليها من قبل الشرطة، واستجوابها بسبب نومها في الشوارع، ولكن بعد الكشف عن بطاقتها، لم يجد الضابط شيئًا ليحسبها بسببه، فأعطاها بعض الأموال وتركها تمشي، في الوقت الذي لما يتمكن سريّة (عمرو سعد) حتى الآن من إيجادها.

واضطرت فاتن حرفوش للعمل كعاملة نظافة في إحدى المولات، حتى تتمكن من العيش وحدها بعدما طردتها شقيقتها وأخذت حقها في الميراث، وبالفعل بدأت فاتن أول أيامها في العمل، وطلبت من مديرتها أن تساعدها في إيجاد مكان لتعيش به، والتي بدورها ساعدتها وأسكنتها في مبيت للعاملات في المول، لتبدأ فاتن حرفوش رحلتها الصعبة للبقاء على قيد الحياة.

ويُعرض مسلسل ملوك الجدعنة على قناة mbc مصر في تمام الساعة 1 ظهرًا و7 مساءً و12:30 منتصف الليل، وأيضًا على منصة شاهد vip.

ويشارك ياسمين رئيس في بطولة المسلسل النجوم مصطفى شعبان، عمرو سعد، رانيا يوسف، عمرو عبد الجليل، أحمد صفوت، دلال عبد العزيز، مع ظهور خاص للفنان القدير الراحل يوسف شعبان، ملوك الجدعنة من تأليف عبير سليمان، وإخراج أحمد خالد موسى.

ياسمين رئيس هي نجمة متميزة باختلاف الشخصيات التي قدمتها، نافست مؤخرًا في السينما المصرية بفيلم لص بغداد، والذي تجاوزت إيراداته الـ 33 مليون جنيه مصري، وأيضًا فيلمها المختلف بلاش تبوسني، كما جسّدت شخصية أم كلثوم في فيلمها العالمي البحث عن أم كلثوم، بجانب بطولتها لفيلم شيخ جاكسون، وهيبتا المحاضرة الأخيرة والذي يعتبر أعلى فيلم رومانسي مصري تحقيقًا للإيرادات، تعاونت مع النجم أحمد حلمي في صنع في مصر، وانطلقت مع المخرج القدير محمد خان في أولى بطولاتها السينمائية بفيلم فتاة المصنع، قدمت ياسمين العديد من الأعمال الدرامية الناجحة مثل أنا شهيرة أنا الخائن، طرف ثالث وعرض خاص، وتنتظر حاليًا إطلاق فيلمها قمر 14 قريبًا.