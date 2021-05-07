بعد نسب المشاهدة العالية.. تعليم أسوان يجتمع بفريق عمل مسابقة فوانيس رمضان

عقد الدكتور خالد قبيصي وكيل وزارة التربية والتعليم بأسوان، بمكتبه، اجتماعًا بفريق عمل مسابقة فوانيس رمضان، بحضور سهير عبدالرؤوف موجه عام رياض الأطفال.

بدأ الاجتماع، بترحيب وكيل الوزارة بالحضور، وتقديم الشكر لهم على الجهد المبذول فى حلقات المسابقة، وإظهارها بهذا الشكل المميز، خاصًة وأنها تلقى نسبة متابعة ومشاهدة عالية.

عقب ذلك ناقش وكيل وزارة التربية والتعليم بأسوان، فريق العمل حول مدى متابعتهم، لتفاعل المواطنين مع المسابقة، وكذلك تسجيلهم للتعليقات، تمهيدًا لإعلان أسماء الفائزين بعد ذلك.

وجدير بالذكر أن مسابقة (فوانيس رمضان) أطلقتها المديرية ممثلة فى توجية رياض الأطفال، مطلع شهر رمضان المبارك، حيث يتم نشر حلقة (فيديو) يوميًا على الصفحة الرسمية للمديرية ( بوابة أسوان التعليمية) تتناول حدث تاريخى هام أو شخصية مؤثرة كان لها بصمة وأثر خلال شهر رمضان، وخلال الحلقة يتم توضيح المطلوب من المتسابق، على أن يتم تكريم الفائزين بنهاية المسابقة من خلال منحهم جوائز قيمة، وفق الشروط التى تم إعلانها سابقًا.

وكانت أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة أسوان، '' توجيه الدراسات الأجتماعية'' عن تقديم معلومات رمضانية خلال شهر رمضان الكريم، تحت عنوان '' الإنسانية في الشخصيات الاسلامية''، عبر الصفحة الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي '' فيسبوك''.

وجاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد قبيصى وكيل وزارة التربية والتعليم بأسوان.

وتشمل المعلومات المقدمة التحدث عن شخصية إسلامية مع وضع نقاط يستكملها المشاركين من خلال إختيار كلمة صحيحة لاستكمال النص من الأقواس أسفل النص.

ويأتي ذلك ضمن مجهودات مديرية التربية والتعليم بمحافظة أسوان، برئاسة الدكتور خالد قبيصى وكيل وزارة التربية والتعليم بأسوان، والأنشطة التثقيفية التي يتم تنظيمها على الصفحة الرسمية للمديرية على موقع التواصل الإجتماعي ‘’ فيسبوك''، والتي تساهم بدورها في تقديم المعلومات المفيدة للجميع بطريقة مميزه عبر الصفحة، من خلال عرضها بطريقة سهله وشرحها بفيديو صغير، ولضمان تفاعل الجماهير معاها تترك هناك بعض العبارات التي تحتاج إلى استكمال حتى يشارك الجميع.