التزام المحلات التجارية بقرار الإغلاق في الوادي

التزم أصحاب المحال التجارية بمحافظة الوادي الجديد، بقرار الإغلاق الذي أعلنه الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء أمس.

وأغلقت كافة المحال التجارية في تمام التاسعة، وجابت سيارات الشرطة بجميع الشوارع والميادين العامة، حيث قامت قوات الشرطة بتشغيل سرينة الإنذار في تمام التاسعة إلا الربع تنبيها لأصحاب المحال التجارية والمقاهي والكافيتريات والمحال المنطبق عليها قرار الغلق من الاستعداد لغلق كافة المحال التجارية في تمام التاسعة مساء.

وتم تشكيل فرق عمل متحركة في كل حي وقرية لتكثيف المرور الميداني والتنسيق مع قوات الأمن لفض أي تجمعات أو أسواق دائمة ومنع إقامة أي مناسبات اجتماعية كالأفراح والعزاء وغيرها، بالإضافة إلى المصادرة الفورية لأي سرادقات يتم رصدها مع تحرير محاضر الإغلاق والتشميع للمحلات المخالفة لمواعيد الحظر الساعة التاسعة مساء.