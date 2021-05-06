«المتحدة»: عرض الحلقة 25 من «الاختيار 2» دون إعلانات

قررت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية برئاسة تامر مرسي، إذاعة حلقة الجمعة 25 رمضان من مسلسل «الاختيار 2» دون إعلانات.

وصرح المهندس حسام صالح المتحدث باسم المتحدة، بأن القرار صدر نزولًا على رغبة متابعي هذه الدراما الوطنية الاستثنائية والتي تجسد صورا وطنية مرت بها مصر في تاريخها المعاصر وتأتي تلك الحلقة لتشمل أحداثا مهمة ينتظرها المشاهدون، ولذا كان القرار بالتنازل عن حجوزات الإعلانات الكثيفة لهذه الحلقة.

ويعرض مسلسل «الاختيار 2» على قناة ON في العاشرة مساء وهو أحد الأعمال التي أنتجتها شركة سينرجي في خدمة القضايا الوطنية المصرية ويحقق أعلى المشاهدات.

مسلسل الاختيار 2، من إخراج بيتر ميمي، وإنتاج شركة سينرجي للمنتج تامر مرسي، وهو من تأليف هاني سرحان، من بطولة من أحمد مكي، وأسماء أبو اليزيد، وكريم عبدالعزيز، وإنجي المقدم، وبشرى، وإياد نصار، وهادي الجيار، وأحمد حلاوة، وليلى عز العرب، ورياض الخولي، وأحمد شاكر عبداللطيف، وأحمد سعيد عبدالغني، ويشارك فيه عدد من ضيوف الشرف، أبرزهم ماجد الكدواني وفتحي عبدالوهاب وسهر الصايغ وهشام ماجد وأشرف عبدالباقي وبيومي فؤاد.