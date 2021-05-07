أحد أكفأ الضباط.. من هو اللواء أحمد فايز شهيد حادث الواحات الإرهابي؟

عقب ظهور اللواء أحمد فايز، بمسلسل «الاختيار 2» الذي تضمن أحداث حادث الواحات الإرهابي الذي راح ضحيته استشهاد 16 من القوات، بينهم 11 ضابطًا و4 مجندين ورقيب شرطة، وإصابة 13 بينهم 4 ضابط و9 مجندين، وخطفهم النقيب محمد الحايس، أحد ضباط مديرية أمن الجيزة، في أكتوبر 2017.

نرصد في هذا التقرير أبرز المعلومات عن الشهيد:

تخرج الشهيد أحمد فايز من كلية الشرطة دفعة 1995.

التحق بالأمن الوطني ليبدأ مسيرته في مكافحة الإرهاب وقوة الشر.

عرف وسط قريته بطيبة وكرم الأخلاق والتواضع.

متزوج ولديه ابنتان «ريناد وشادو».

المسئول عن ملف الإرهاب في محافظة الجيزة.

شاهد الإثبات الأول بقضية "خلية الصواريخ" مجرى التحريات بالقضية والمسئول عن ضبط المتهمين البالغ عددهم 36 متهمًا، وذلك في القضية رقم 396 جنايات أمن الدولة، والتي قضت المحكمة بمعاقبة 22 منهم بالسجن المؤبد، و3 سنوات لـ6 آخرين، وبراءة 8 متهمين.

تولى مسئولية جمع التحريات في قضية "جند الشام"، وشارك في القبض على المتهم أحمد عبد الوهاب، وقضت المحكمة بمعاقبته حضوريًا بالسجن 10 سنوات، والمؤبد غيابيًا للمتهم للثاني على محمد سمير، لإدانتهما باستهداف رجال الشرطة والجيش عن طريق زرع المفرقعات بأماكن تمركزهم.

من أكفأ الضباط بوزارة الداخلية ومن المشهود لهم بالكفاءة المهنية والتدريبية العالية، وأنه من ضمن فرقة "المهام الخاصة" المكونة من ضباط الأمن الوطني والقوات الخاصة، ويستغرق إعدادها 3 أشهر داخل معسكرات العمليات الخاصة و3 أشهر أخرى بمدرسة الصاعقة التابعة للقوات المسلحة.

تم إطلاق اسمه على مدرسة أسيوط الثانوية بنات التابعة لمديرية التربية والتعليم بأسيوط.

يذكر أن حادث الواحات الإرهابي كان ضمن مأموريتين من محافظتي الجيزة والفيوم لمداهمة تلك المنطقة، إلا أنه حال اقتراب المأمورية الأولى من مكان تواجد العناصر الإرهابية استشعروا بقدوم القوات وبادروا باستهدافهم باستخدام الأسلحة الثقيلة من الاتجاهات كافة فبادلتهم القوات إطلاق النيران لعدة ساعات مما أدى لاستشهاد عدد 16 من القوات، بينهم 11 ضابطًا و4 مجندين ورقيب شرطة، وإصابة 13 بينهم 4 ضابط و9 مجندين، وخطفهم أحد ضباط مديرية أمن الجيزة.

وتابعت الوزارة أن قوات الأمن قامت في وقت لاحق بتمشيط المناطق المتاخمة لموقع الأحداث بمعرفة القوات المعاونة، وأسفر التعامل مع العناصر الإرهابية عن مقتل وإصابة 15 إرهابيًا.

ونعت الوزارة «الشهداء الأبرار الذين ضحوا بأرواحهم فداءً للوطن ودفاعًا عن المواطنين أن ذلك لن يزيدهم إلا إصرارًا وعزيمه على الاستمرار في بذل المزيد من الجهد لاقتلاع جذور الإرهاب وحماية وطننا الغالي».