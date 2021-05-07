ضبط 103 تذاكر هيروين فى سوهاج

أمر المستشار عمرو مصطفى مدير نيابة مركز أخميم بسوهاج، بحبس المتهم ٤ أيام على ذمة التحقيقات لاتهامه بالاتجار في المخدرات قبل ترويجه لكمية من مخدر الهيروين القاتل والشابو القاتل على عملائه المتعاطين لتعاطي المواد المخدرة.

وأمرت النيابة بإرسال عينات من المضبوطات للمعمل الكميائي بالطب الشرعي لفحصها وإعداد تقرير عنها.

كان اللواء حسن محمود مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، تلقى إخطارا من اللواء عبد الحميد أبو موسى مدير إدارة المباحث الجنائية، يفيد بورود معلومات لضباط قسم مكافحة المخدرات بمديرية أمن سوهاج.

وعقب تقنين الإجراءات واستئذان النيابة العامة تم تشكيل فريق بحث بقيادة الرائد مصطفى رأفت الشندويلي رئيس قسم مكافحة المخدرات بسوهاج والرائد إبراهيم صقر رئيس مباحث مركز أخميم والرائد محمد حسان معاون أخميم، ويفيد بتمكن قسم مكافحة المخدرات بمديرية أمن سوهاج بقيادة الرائد مصطفى رأفت الشندويلي رئيس قسم مكافحة المخدرات وضبط تاجر المخدرات (محمود.ع.ب) ٢٨ سنة عامل مقيم بالسلاموني في مركز أخميم سوهاج و يقوم بالاتجار بالمخدرات وضبط ١٠٣ تذاكر لمسحوق الهيروين المخدر وزن ٣١٠ جرام و٣٧ تذكرة لمادة الشابو المخدر وزن ١١٥ جراما ومبلغ ١٥٠ جنيهاً وهاتف محمول شخصي.

وتم ضبط ١١ بطارية هواتف محمولة وضبط هاتفي محمول وجهاز محمول لاسلكي و٤ ساعات يد وجهاز لاب توب وهم جميعا متحصلات من المتعاطين نظير بيع المواد المخدرة لهم وتم ضبط ميران حساس وثلاثة معايير بلاستيكية لوزن وتجزئة المواد المخدرة وتم التحفظ على المتهم والمضبوطات وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتحرر عن ذلك المحضر رقم ١٦٩٨ لسنة ٢٠٢١ إداري مركز أخميم بسوهاج.