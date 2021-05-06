البكري: تطوير قطاع الأعمال يعزز من تنمية الاقتصاد القومي

قال الخبير الاقتصادي أحمد البكري، إن تطوير شركات قطاع الأعمال العام سيعمل علي وجود منافسة جيدة مع القطاع الخاص.

وأضاف البكري في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن الحكومة تعمل على تنمية الصناعة المحلية في إطار دعم الشركات المملوكة لها للمنافسة في الأسواق.

وأشار البكري إلى أن الدولة تشجع بقوة تطوير شركات قطاع الأعمال العام التابعة لها لتحسين الأداء والزيادة الربحية وتطبيق قواعد الإدارة الرشيدة بها، مؤكدا أن توجه الدولة في تطوير الشركات التابعة لمختلف القطاعات الاقتصادية والاستراتيجية سيعمل علي تعزيز ودعم الاقتصاد القومي.

وأشار البكري إلى أن التعاون مع القطاع الخاص يساهم في توفير فرص عمل جديدة مما يعمل علي جودة الصناعات الاستراتيجية الهامة المملوكة للدولة.

وأوضح البكري أن الدولة تشجع نظام المشاركة بين القطاعين العام والخاص في إطار تنمية الاستثمارات المملوكة لها مما يعمل زيادة الإيرادات والأرباح للشركات ورفع كفاءة العاملين في الشركات مما يساهم في تغيير الصورة التي كانت موجود عن القطاع العام في السابق أنه يحقق خسائر .

وتعمل وزارة قطاع الأعمال العام علي تنمية الاستثمارات في الشركات عبر خطة تتمثل في التطويرواعادة الهيكلة في الشركات والمصانع وتطوير البنية التحتية والبشرية في الشركات بالاضافة الي جذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية عبر التعاون مع القطاع الخاص في مشروعات التطوير المختلفة .

وبلغ عدد العاملين في شركات قطاع الأعمال نحو ٢٢٩ ألف عامل وفقا لأحدث احصائية لوزارة قطاع الأعمال العام بمعدل أجور بلغ ١٧.٥ مليار جنيه سنويا كما تعاني شركات قطاع الأعمال العام من العمالة الزائدة في الشركات دون جدوي وتعمل الوزارة علي وضع برنامج تأهيلي لإصلاح هيكل الأجور وربط الأجر بالانتاج عبر لائحة جديدة تساهم في تنمية إيرادات شركات قطاع الأعمال ووقف نزيف الخسائر في الشركات التي تعرضت لعدم التطوير منذ فترة طويلة.