حملات على محلات القرنة بالأقصر للتأكد من تطبيق مواعيد الإغلاق (صور)

قاد العميد علاء عبد الجابر رئيس مركز ومدينة القرنة بمحافظة الأقصر، بالتنسيق والاشتراك مع مركز شرطه القرنة، حملة استهدفت مدينة القرنة لمتابعة تنفيذ قرارات الغلق المبكر، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في هذا الشأن.

جاء ذلك في إطار تنفيذ توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر لمتابعة تنفيذ قرارات مجلس الوزارء الخاصة بغلق المحال، والمولات التجارية، والمقاهي، والكافتيريات، والمطاعم، ودور السينما، والمسارح، وما يماثلها، في تمام الساعة الـ 9 مساء، للحد من انتشار فيروس كورونا

وتلاحظ خلال الحملة التزام المحلات بتوقيت الغلق وتفهم أهمية اتخاذ الإجراءات الحالية التي تتخذها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا، فيما عدا عدد 4 محلات استمروا بالعمل بعد مواعيد الغلق المحددة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم.

كما تم خلال الحملة ضبط عدد 2 مقهى مخالف ومصادرة 8 شيشة ومستلزماتها وتحرير 14 محضر عدم ارتداء كمامة وطلب المواطنين التصالح ودفع الغرامة المحددة.

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