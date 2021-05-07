اتحاد الجمعيات: استمرار دعم الأسر الأولى بالرعاية مع حلول العيد

قال الدكتور طلعت عبد القوى رئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية، إن أكثر من 55 ألف جمعية مستمرة فى توزيع المساعدات النقدية والعينية على ملايين الأسر الأولى بالرعاية، منذ بداية شهر رمضان وحتى حلول عيد الفطر المبارك، وسط إجراءات احترازية مشددة للوقاية من فيروس كورونا.

وأكد رئيس اتحاد الجمعيات الأهلية، فى تصريحات لـ"الدستور"، أن هذه المساعدات تقدم لأكثر من 5 ملايين أسرة بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي، حيث يتم تنسيق الجهود لمساعدة لأسر وتقديم الخدمات اللازمة لهم، حيث وجهت وزيرة التضامن الاجتماعي بوضع تصور شامل لتقديم المساعدات على كافة المستويات.

وكانت قد أكدت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، أن الوزارة تعمل بشكل مكثف لمتابعة خطة عمل المؤسسات والجمعيات الأهلية بالشراكة مع المجتمع الأهلي والقطاع الخاص، والذي يعتبر شريكا أصيلا للوزارة في كافة البرامج القومية.

وأشارت وزيرة التضامن الاجتماعى، فى تصريحات صحفية، إلى أنه يتم العمل على تحقيق منظومة "الخير الموحد" وفق قواعد موحدة ومنظمة في كافة أنحاء الجمهورية للوصول لكافة الأسر المستحقة، بالتنسيق مع المحافظين ومديري مديريات التضامن الاجتماعي والمجتمع المدني بصفته الأقرب إلى الشارع وإلى الأسر.



يذكر أن وزارة التضامن قامت بحملات ومساعدات لشهر رمضان بالتعاون مع الجمعيات الأهلية بتوزيع الكراتين المواد الغذائية والواجبات الساخنة للأسر وبالتوازي مع الخدمات صحية والاجتماعية مثل تجهيز العرائس في "دكان الفرحة" وتقديم الخدمات الطبية والأدوية للمسنين، مؤكدة أن 420 ألف مسن يحصل على دعم نقدي بإجمالي 2 مليار جنيه سنويا، بالإضافة لدور المسنين التي يستفيد منها 960 ألف مسن سنويا، كما تم إصدار قرارا بإعفاء المسنين فوق سن السبعين عاما من تكلفة وسائل النقل العام وإعفاء بقيمة 50% لما فوق 60 عاما.