الجمعة 07 مايو 2021
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

نائب بني سويف يجتمع بلجنة تأمين توافر الأكسجين في المستشفيات

اجتماع نائب المحافظ
اجتماع نائب المحافظ

ترأس بلال حبش نائب محافظ بني سويف مساء اليوم، اجتماع لجنة المرور على المستشفيات التي توجد بها تنكات أكسجين، للتأكد من سلامتها وكيفية تأمينها وتقييم الوضع الحالي لها، بالإضافة إلى متابعة الموقف الخاص بجاهزية واستعدادات مستشفيات المحافظة لإجراءات التعامل مع جائحة كورونا وتطبيق الإجراءات الاحترازية التي أقرتها الدولة ضمن الخطة الشاملة  للحد من انتشار فيروس كوورنا.

حضر الاجتماع أعضاء اللجنة الدكتور محمد يوسف عبد الخالق وكيل وزارة الصحة، ومسوؤلو القوى العاملة والحماية المدنية والتفتيش المالى والإداري بالمحافظة والبيئة والطب الوقائي والعلاجي والطوارئ بمديرية الصحة.

وأشار نائب المحافظ إلى تكليفات المحافظ محمد هاني غنيم لأعضاء اللجنة باتخاذ ما يلزم نحو تأمين الوضع القائم بالنسبة للمستشفيات التي تعمل بنظام الأسطوانات، وتقييم الوضع الحالي للتنكات القائمة من حيث أعمال الصيانة وتوافر اشتراطات الأمن والسلامة

ووجه نائب المحافظ بتواجد 2 من الموظفين التابعين لمديرية الصحة في كل مستشفى  لمتابعة موقف الأوكسجين  سواء التي تعمل بتنكات أو أسطوانات،مع استمرار التنسيق مع المختصين بالحماية المدنية للمرور على تنكات الأكسجين والتأكد من اتباع معايير الأمن والسلامة ومراجعة عقود الصيانة والتأكد من سلامة شبكات الأكسجين والوصلات ومراجعة محابس الغازات لضمان عدم وجود تسريبات وكذلك قياس الضغط بين الأدوار والشبكة الرئيسية.

بني سويف مستشفيات وزارة الصحة وكيل وزارة الصحة نائب محافظ بني سويف

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