شباب ورياضة الإسكندرية تتابع إغلاق مراكز الشباب والنوادي
شكلت الدكتورة صفاء الشريف وكيل وزارة الشباب والرياضة بالإسكندرية، لجان لمتابعة الهيئات الشبابية والرياضية ومدى الالتزام بإغلاق الهيئات الشبابية والرياضية فى المواعيد المحددة.
وتابعت اللجان الهيئات الشبابية والرياضية قبل الإغلاق بدقائق في ٢٤ هيئة شبابية و٦ هيئات رياضية.
وتضمنت الهيئات الشبابية والرياضية:
مراكز شباب (ابيس ١٠ -النصر -البرج الجديد -طوسون - السيوف -الظاهريه-ابيس ٢-نادى باكوس _ الحرمين-العمراوى-الشلالات-ابوقير-نادى الاهلى السكندرى-الانفوشى -الناصريه-احمد عرابى وزاويه عبد القادر و سموحه والحريه و العامريه والمادة الرياضى البحرى ونادى اللبان).