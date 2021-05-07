الجمعة 07 مايو 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

شباب ورياضة الإسكندرية تتابع إغلاق مراكز الشباب والنوادي

إغلاق النوادي ومراكز
إغلاق النوادي ومراكز الشباب بالإسكندرية

شكلت الدكتورة صفاء الشريف وكيل وزارة الشباب والرياضة بالإسكندرية، لجان لمتابعة الهيئات الشبابية والرياضية ومدى الالتزام بإغلاق الهيئات الشبابية والرياضية فى المواعيد المحددة.

وتابعت اللجان الهيئات الشبابية والرياضية قبل الإغلاق بدقائق في ٢٤ هيئة شبابية و٦ هيئات رياضية.

وتضمنت الهيئات الشبابية والرياضية:
مراكز شباب (ابيس ١٠ -النصر -البرج الجديد -طوسون - السيوف -الظاهريه-ابيس ٢-نادى باكوس _ الحرمين-العمراوى-الشلالات-ابوقير-نادى الاهلى السكندرى-الانفوشى -الناصريه-احمد عرابى وزاويه عبد القادر و سموحه والحريه و العامريه والمادة الرياضى البحرى ونادى اللبان).

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الشباب والرياضة النوادي الرياضية مراكز الشباب إغلاق كورونا مجلس الوزراء

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