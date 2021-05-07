محافظ بني سويف يتابع غلق المحلات التجارية (فيديو)

تفقد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف إجراءات تنفيذ قرارات رئاسة مجلس الوزراء فيما يتعلق بمواعيد غلق المحال التجارية والمقاهي والكافيهات، التي بدأ تطبيقها بداية من مساء اليوم، ضمن الخطة الشاملة للدولة في مجابهة تداعيات احتمالية العدوى بفيروس كورونا.

ورافقه خلالها اللواء حسام حمودة السكرتير العام المساعد ، اللواء وليد البيلي رئيس مركز ومدينة بني سويف ،وعدد من مسؤولى الجهات الأمنية والتنفيذية المعنية

وتفقد المحافظ شوارع وميادين المدينة العاصمة، بالتوازي مع قيام قيادات المحافظة ورؤساء المدن بالمتابعة الميدانية مساء اليوم، للتأكد من الالتزام بالقرارات الأخيرة للحكومة بشأن مواعيد غلق المحال التجارية في المواعيد المقررة فى الساعة 9 مساءً اليوم الخميس وحتى 21 مايو الشهر الجاري لمدة أسبوعين.

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