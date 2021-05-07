حملات لمتابعة تطبيق قرارات غلق المحلات والمطاعم في أسيوط

نفذت الأجهزة الأمنية بأسيوط حملة لغلق المحال التجارية والمقاهي والمطاعم اعتبارًا من الساعة التاسعة مساء اليوم ولمدة أسبوعين تنفيذًا لقرارات اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا المستجد لتحقيق الانضباط في الشارع والقضاء علي الزحام لمواجهة جائحة كورونا.



كان محافظ أسيوط قد عقد اجتماعًا صباح اليوم وجه خلاله القيادات التنفيذية ورؤساء الوحدات المحلية للمراكز والأحياء بالتنسيق مع الجهات الأمنية وتكثيف الحملات المرورية والمتابعة المستمرة لمتابعة الالتزام بتطبيق مواعيد غلق المولات التجارية والمطاعم والمقاهي والكافتريات ودور السينما والمسارح الساعة 9 مساءً مع السماح للمطاعم بتوصيل الطلبات للمنازل فضلاً عن استثناء الصيدليات ومحلات المواد الغذائية والسوبر ماركت ومحلات الخضروات والفاكهة والمخابز ضمن خطة الدولة لمنع انتشار العدوى بفيروس كورونا المستجد.

IMG-20210506-WA0024

IMG-20210506-WA0025

IMG-20210506-WA0027

IMG-20210506-WA0026

IMG-20210506-WA0029

IMG-20210506-WA0028