حملات لمتابعة تطبيق قرارات غلق المحلات والمطاعم في أسيوط
نفذت الأجهزة الأمنية بأسيوط حملة لغلق المحال التجارية والمقاهي والمطاعم اعتبارًا من الساعة التاسعة مساء اليوم ولمدة أسبوعين تنفيذًا لقرارات اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا المستجد لتحقيق الانضباط في الشارع والقضاء علي الزحام لمواجهة جائحة كورونا.
كان محافظ أسيوط قد عقد اجتماعًا صباح اليوم وجه خلاله القيادات التنفيذية ورؤساء الوحدات المحلية للمراكز والأحياء بالتنسيق مع الجهات الأمنية وتكثيف الحملات المرورية والمتابعة المستمرة لمتابعة الالتزام بتطبيق مواعيد غلق المولات التجارية والمطاعم والمقاهي والكافتريات ودور السينما والمسارح الساعة 9 مساءً مع السماح للمطاعم بتوصيل الطلبات للمنازل فضلاً عن استثناء الصيدليات ومحلات المواد الغذائية والسوبر ماركت ومحلات الخضروات والفاكهة والمخابز ضمن خطة الدولة لمنع انتشار العدوى بفيروس كورونا المستجد.