الجمعة 07 مايو 2021
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

تحرير 157 مخالفة لأسواق ومخابز الأقصر خلال شهر مايو

مجهودات تموين الأقصر
مجهودات تموين الأقصر

كثفت مديرية التموين بمحافظة الأقصر حملاتها الرقابية الصباحية والمسائية للعمل على استقرار الحالة التموينية وتوفير السلع ومتابعة أسعارها واتخاذ كل ما يلزم من تدابير وإجراءات قانونية ضد المخالفين وبكل حسم.

جاء ذلك بناءًا على تعليمات الدكتور علي المصيلحي وزير التموين، وتوجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر.

وأسفرت مجهودات مديرية التموين خلال الفترة من أول مايو حتى اليوم عن التالي:

أولا: توريد القمح: 
إجمالي التوريد حتى نهاية عمل يوم ٥ مايو الجاري بلغ كمية قدرها  5984.709 طن بنسبة 17.6%
من إجمالي السعة التخزينية لمحافظة الأقصر.

ثانيا : المحاضر المحررة :
تم تحرير عدد 157 محضر ومخالفة تموينيه ضد الأنشطة المخالفة للقرارات الوزارية التموينية                وهي كالاتي : 
1- المخابز: تم تحرير عدد 74 مخالفة تموينية ما بين " نقص وزن – مواصفات – قائمة – ميزان – تصرف  وتجميع – غلق – توقف – نظافة  - وخلافه " .
2- الأسواق: تم تحرير عدد 81 قضية تموينية ما بين " عدم اعلان عن الاسعار – شهادة صحية – تجميع – اغلي من السعر-فواتير - منتهي الصلاحية– بدون ترخيص – مجهولة المصدر– سلخانه – تجار تموين " 
3- انشطه المواد البترولية : تم تحرير عدد 2 قضيه تموينيه لمحطات الوقود ومستودعات البوتاجاز. 
وكانت من ابرز المضبوطات كالاتي :
سلع منتهية الصلاحية :١٥٠٠٠ عبوه لوليتا وعصائر ومقرمشات  بأجمالي وزن 2 طن   
فواتير : ضبط عدد ٥٠ كيلو سكر ناقص الوزن بمقدار ٤٠ جرام في الكيلو وبدون فواتير.
بدالين تموينين  : تجميع عدد 222 بطاقة تموينية  لدي احد البدالين التموينية. 
اخري اسواق : ضبط عدد ٣ اسطوانات بوتاجاز منزلية في المقاهي  لاستخدامهم  في الأغراض التجارية.  
بنزين : ضبط 80 لتر بنزين ٨٠   
اخري مخابز : تصرف في عدد 2 شكارة دقيق بلدي مدعم.


ثالثا : في مجال المخابز والمطاحن : 
انتظم عمل المخابز خلال هذه الفترة  دون اي معوقات وتم صرف كمية قدرها  11,3مليون رغيف بمعدل 2.8 مليون رغيف / يوم من خلال 308 مخبز . بخلاف صرف كمية قدرها 767طن دقيق بلدي 82% للمواطنين بموجب البطاقات التموينية من خلال 584مستودع دقيق علي مستوي المحافظة كما تم صرف سلع غذائية حره كفارق نقاط الخبز بمبلغ وقدره 558 الف جنيه خلال الشهر لعدد 24188بطاقة تموينية قام اصحابها بتوفير جزء من حصة الخبز المقررة لهم عن شهر أبريل.

رابعا : في مجال شئون التموين :
من خلال 448 تاجر تمويني وعدد 169 منفذ مشروع جمعيتي علي مستوي المحافظة تم بدء صرف السلع التموينية مقررات شهر مايو 2020 بمبلغ قدره 17,3 مليون جنيه بنسبة 40% بموجب البطاقات التموينية دون ازدحام علي المنافذ التموينية او اي معوقات في عمليه الصرف وخاصة تحت الظروف التي تمر بها البلاد. 

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قمح بدون ترخيص وزير التموين محافظ الاقصر المخابز مخالفة تموينية

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