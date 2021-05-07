الجمعة 07 مايو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

حقيقة نزول جدول امتحانات الثانوية الأزهرية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

يبحث الكثير من الطلاب وأولياء الأمور عن جدول امتحانات الصف الثالث الثانوي الأزهري للعام الدراسي 2020-2021، لاسيما وأن امتحانات الشهادة الثانوية لها وضع خاص وحساس لدى الطلبة لأنها ستحدد لهم أي من الكليات سوف يلتحقون بها. 


جدول امتحانات الصف الثالث الثانوي الأزهري 2021

وفي وقت سابق، أكدت مشيخة الأزهر الشريف أنها ستنشر الجدول المتعلق بامتحانات الثانوية الأزهرية في الأيام المقبلة، ومن المحتمل أن تكون هذه الامتحانات طبقا لما تم الإعلان عنه سابقا بداية من التاسع عشر من يونيو من العام الحالي وتنتهي أول أغسطس. 

كما أنه جارٍ التجهيز للامتحانات هذه الأيام - طبقا لتصريح مصادر مسئولة في الأزهر الشريف - وذلك امتثالا لتوجيهات الحكومة المتمثلة في تعليمات رئيس الوزراء مصطفى مدبولي التي تدعو إلى تأجيل اختبارات الثانوية العامة لكل من التربية والتعليم والأزهر حتى منتصف يونيو، وفي الوقت نفسه قامت مشيخة الأزهر بوضع جداول الامتحانات الخاصة بصفوف النقل، ولكن لم يتم الإعلان عن جدول بعينه لامتحانات الثانوية الأزهرية.

جدير بالذكر أن الدكتور محمد الضويني، القائم بأعمال وكيل الأزهر الشريف، قال إن المشيخة تقوم بمراعاة ظروف الطلاب، وسوف تعقد الامتحانات في ثلاثة أيام فقط، تسهيلًا على الطلاب وبالتحديد في شهر رمضان الكريم وحفاظا علي صحتهم وسلامتهم قدر الإمكان.

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