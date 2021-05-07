الجمعة 07 مايو 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

محافظ القاهرة يتابع التزام المحلات بمواعيد الإغلاق في مدينة نصر

جولة محافظ القاهرة
جولة محافظ القاهرة

واصل اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة جولته بأحياء العاصمة لمتابعة التزام المحال، والمولات التجارية، والمقاهي، والكافتيريات، والمطاعم، ودور السينما، والمسارح، وما يماثلها بمواعيد الغلق فى التاسعة، حيث تفقد عدد من الشوارع بحي شرق مدينة نصر من بينها شارع عباس العقاد.


وأشاد محافظ القاهرة بامتثال أصحاب المحال التجارية والباعة بمعظم أحياء العاصمة بقرار غلق المنشآت التجارية والترفيهية والمطاعم فى تمام الساعة التاسعة مساءً حتى السادسة صباحًا اعتباراً من اليوم 6 مايو 2021 حتى 21 مايو من نفس الشهر ضمن الإجراءات الاحترازية التي تقوم بها الدولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد. 

 

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محافظ القاهرة قرارت الحظر مجلس الوزراء محافظة القاهرة حي شرق مدينة نصر

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