«التخطيط»: 394 مليون جنيه لرصف الطرق بكفر الشيخ العام الحالى

كشفت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، عن توجيه 394.4 مليون جنيه لتنفيذ مرحلة جديدة من رصف الطرق الداخلية بمحافظة كفر الشيخ خلال العام المالى الحالى 2020-2021، وذلك من إجمالى الاستثمارات العامة الموجهة للمحافظة والمقدرة بنحو 3.2 مليار جنيه.

وأضافت وزارة التخطيط، وفقًا لتقرير صادر عنها حصلت عليه "الدستور"، أن الخطة الاستثمارية لمحافظة كفر الشيخ شملت أيضًا تطوير خدمات الإطفاء والأمن والمرور بتكلفة 65.4 مليون جنيه، ومشروعات تحسين البيئة بتكلفة 65.2 مليون جنيه، ومد وتدعيم شبكات الكهرباء ومعدات إنارة بتكلفة 17.2 مليون جنيه، وتدعيم احتياجات الوحدات المحلية بتكلفة 3 ملايين جنيه.

وأشارت وزارة التخطيط إلى أن إجمالى عدد القرى الواقعة بنطاق المحافظة يبلغ 231 قرية و13 مدينة و2 من الأحياء، ويبلغ إجمالى أطوال شبكات الطرق 6623 كم، فيما تقدر أطوال شبكة الطرق المرصوفة بمديريات الطرق بنحو 5628 كم، ونسبة الطرق المحلية المرصوفة لإجمالى شبكة الطرق 85% بالمحافظة تمثل 3%.

ويبلغ عدد المشروعات التنموية بمحافظة كفر الشيخ بالخطة الاستثمارية للعام المالى 2020-2021، حوالى 353 مشروعًا، كما أن قيمة الاستثمارات العامة الموجهة للمحافظة بخطة عام 20-2021 تبلغ 3,2 مليار جنيه بنسبة زيادة 23% عن خطة عام 2019-2020 تمثل 1,2٪ من الاستثمارات العامة الموزعة، لافتة إلى أن نسبة النمو في الاستثمارات الممولة من الخزانة العامة والموجهة لمحافظة كفر الشيخ تصل إلى 10%.

وفيما يتعلق بالتوزيع القطاعي للاستثمارات العامة المستهدفة بمحافظة كفر الشيخ بخطة عام 20-2021، لفتت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى توجيه استثمارات بقيمة 961,4 مليون جنيه لقطاع الإسكان بنسبة 39,8%، ويخص قطاع النقل استثمارات بقيمة 560 مليون جنيه بنسبة 17,4%، ويخص قطاع التنمية المحلية 545,6 مليون جنيه بنسبة 16,9%، إلى جانب توجيه 342,3 مليون جنيه لقطاع التربية والتعليم والتعليم الفني بنسبة 10,6%، علاوة على توجيه 317,4 مليون جنيه لقطاع الموارد المائية والري بنسبة 9,6%، بالإضافة إلى توجيه 496,5 مليون جنيه للقطاعات الأخرى بنسبة 15,4%.

يذكر أن "خطة المواطن" تتضمن أبرز ملامح خطة التنمية المستدامة للعام المالي 20/2021، على المستوى القومي، وأهم المؤشرات الاقتصادية لكل محافظة المتمثلة في الناتج المحلي الإجمالي، ومعدل النمو الحقيقي، ومعدل البطالة، عدد المشتغلين.. وغيرها، فضلًا عن قيمة الاستثمارات العامة المُوجهة للمحافظة في خطة العام المالي 20/2021، وتوزيعها على القطاعات المختلفة، وعدد المشروعات الجاري تنفيذها في كل محافظة.