الجمعة 07 مايو 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

بـ2 مليون جنيه.. توصيل شبكات المياه إلى عدة مناطق بمنوف

شبكات المياه
شبكات المياه

دعمت وزارة الإسكان المناطق المحرومة من خدمات مياه الشرب بمركز منوف التابع لمحافظة المنوفية، بمبلغ 2 مليون جنيه، لتوصيل شبكات المياه إلى المناطق داخل الحيز العمراني.

ووافق الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق العمرانية على توفير مبلغ 2 مليون جنيه من بند 
المد والتدعيم خلال العام المالي 2020/2021، لمركز منوف بمحافظة المنوفية، بشرط أن تكون الأعمال المطلوبة داخل الحيز العمراني.
وأوضح خطاب وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، خلال خطاب الموافقة على الأعمال داخل مركز منوف، إلى إستكمال باقي المبلغ المطلوب بالخطط القادمة فور توافر الإعتمادات المالية، وبناء عليه تم مخاطبة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي لإصدار التعليمات لشركة، مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة المنوفية، للبدء فى تنفيذ الأعمال المطلوبة وتحديد موعد الانتهاء من التنفيذ.

مياه الشرب محافظ المنوفية مليون جنيه شركة مياه الشرب الحيز العمراني

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