«القاهرة كابول»: كيف خرج الدواعش من رحم تنظيم القاعدة الإرهابي؟

"سجن بوكا كان مصنع إنتاج داعش"، كلمات أكدها الإرهابيين المقربين من زعماء القاعدة الذين نشأوا تحت قيادة رجال قضوا مدة في مراكز الاعتقال الأمريكية خلال فترة احتلال العراق، ليركز مسلسل القاهرة كابول في حلقته اليوم على تحولات تنظيم القاعدة إلى داعش.



سجن بوكا، كان معسكر اعتقال تحتفظ به الولايات المتحدة العسكرية بمحيط مدينة أم قصر بالعراق، ضم السجن زعماء تنظيم داعش أبو بكر البغدادى، وأبو مصعب الزرقاوى، وأبى عمر البغدادى، أبو عمر قرداش، حيث نشأ تنظيم داعش من اتفاقهم داخل السجن.



"داخل السجن"

قدّم فيه الجهاديون دروسًا حول المتفجرات وتقنيات التفجير الانتحاري للسجناء الأصغر سنًّا وتمكنوا من تجنيد أعداد من السجناء الذين اختاروا في ما بعد الانضمام إلى دولة الخلافة المزعومة.



"ابو مصعب"

أنشأ ابو مصعب الزرقاوي داعش وبعد مقتله في في يونيو 2006 خلال غارة جوية أمريكية تولى أبو أيوب المصري قيادة داعش، ومن هنا بدأت الانتقالات من القاعدة إلى داعش.



ففي أكتوبر من ذلك العام، قرر أبو أيوب حل تنظيم القاعدة في العراق وتأسيس تنظيم "الدولة الإسلامية"، واستمرت هذه الجماعة الجديدة في الولاء لتنظيم القاعدة الأم، وتراجع أداء التنظيم الذي أعاقته ثورة قبلية اقتلعت قيادته من الأنبار، وقلصت من وجوده في أماكن أخرى بالعراق.



"أزمات القاعدة"

حدثت أزمات كثيرة في تنظيم القاعدة وتشتت مصادر تمويلهم وخصوصا بعد القضاء على عدد من رموز القاعدة وقياداتها، وسجن بعضهم لدى الولايات المتحدة في جوانتانامو، فلم يكن أمام بعضهم سوى الانتقال لتنظيم داعش والذي بدا بالنسبة لهم أكثر استقرارا، واستمروا على نهج داعش الذي يستميت في الدفاع عن افكاره بشراسة.



و"الاختيار 2" تأليف هاني سرحان، وإخراج بيتر ميمي، وبطولة كريم عبد العزيز، أحمد مكي، إياد نصار، بشرى، إنجي المقدم، أسماء أبواليزيد، طارق صبري، هادي الجيار، إسلام جمال، أحمد داش، محمد علاء، سامح الصريطى، عمر الشناوى، محمد جمعة، سلوى عثمان، أحمد حلاوة، أحمد شاكر عبداللطيف وعدد من الفنانين الشباب.

مسلسل "الاختيار 2" يعرض على قناة ON الساعة 9 مساء ويعاد الساعة 2 صباحاً والساعة 3.30 عصراً، ويعرض على قناة ON دراما الساعة 10.15 مساء ويعاد الساعة 4 صباحاً والساعة 11.30 صباحاً والساعة 4.45 مساء.