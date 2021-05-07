«السياحة العربية» تبحث مواجهة الجرائم الإلكترونية التى يتعرض إليها السائحون

أعلنت المنظمة العربية للسياحة عن مشاركتها في الاجتماع الخاص بدراسة مقترح مجلس وزراء الداخلية العرب الذي قدم ضمن قرارات اجتماع الدورة ٥٠ للجنة التنسيق العليا للعمل العربي المشترك حول إنشاء فريق من الخبراء العرب في المجالات الأمنية والقانونية والفنية وسائر المجالات المعنية لمواجهة الجرائم الإلكترونية.



وشاركت المنظمة بورقتي عمل بعنوان "الجرائم الإلكترونية وأثرها على السائح العربي وماهيتها وطرق مكافحتها" وأحد الحلول التي طرحتها المنظمة سابقاً لتنمية السياحة العربية البينية (بطاقة السائح العربي) وورقة العمل الأخرى التي طرحتها المنظمة حول "الهندسة الاجتماعية للسائح" وهي الطرق والوسائل التي يستخدمها أشخاص ضد السائح بقصد الاحتيال أو النصب كالاتصال المباشر أو عبر وسائل التواصل الاجتماعي أو البريد الإلكتروني، ولعدم إلمام السائح بالخفايا التقنية في الأجهزة والقرصنة، خاصةً الجوال مما يسبب في وصول الأشخاص الفضوليين إليه مما قد يوقع السائح في شراك المحتالين والنصابين ويكون ضحية إذا كانت معرفته بالبلد الذي قصده بسيطة، ولا تخلو دولة من أشخاص خطرين لديهم قدرة على إقناع السائح لاصطحابه إلى مواقع أثرية أو تاريخية أو سياحية وإيهامهم بأماكن غير ذلك منها الترفيه.

وأكدت الورقة على مسؤولية الدولة من تحقيق الأمن وسلامة السائح في البلد التي يقصدها بهدف السياحة والتعرف على أهم معالمها مع الاهتمام بأمن السائح من خطر التكنولوجيا التي قد تلحق به الضرر المادي والمعنوي، وقد يستفيد من وسائل التواصل عند وصوله للبلد المقصود للسياحة وكذلك نشر المعلومات والمحاذير بواسطة شاشات عرض سواءً في الطائرات أو البواخر أو الحافلات وأماكن الاستقبال في الفنادق والمنتجعات التي لها دور كبير في تحقيق التوجيه والنصح والإرشاد للسائح، وقد لاقت ورقتي العمل وموضوع بطاقة السائح العربي استحسان جميع المشاركين في الاجتماع.