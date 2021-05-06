الجمعة 07 مايو 2021
name name name
رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

نجاح زراعة صمام أورطي نسيجي لمسن بمستشفى النصر في بورسعيد

الفريق الطبي
الفريق الطبي

أعلن الدكتور عادل تعيلب مدير هيئة الرعاية الصحية ببورسعيد، نجاح زراعة صمام أورطي نسيجي عن طريق القسطرة بمستشفى النصر التخصصي التابعة لمنظومة التأمين الصحي الشامل، لمريض يبلغ من العمر 73 عاما يعاني من ضيق حرج في الصمام الأورطي.


كان المريض يعاني لفترة طويلة من صعوبة شديدة في التنفس مع أقل مجهود بالإضافة إلى أن المريض متعافي حديثا من كسر مضاعف في منطقه الحوض، وتكمن صعوبة الحالة في الوضع التشريحي الأفقي لجذع الشريان الأورطي، وتم إجراء العملية بنجاح لمهارة الفريق الطبي واستخدام أحدث الأجهزة وطرق العلاج بمستشفيات الهيئة.

قام بإجراء الجراحة فريق طبي على أعلى مستوي وهم الأطباء "طارق رشيد استشاري القسطرة القلبي، ياسر صادق استشاري القسطره القلبية، أحمد شبل استشاري القسطره القلبية، أمير البسطويسي استشاري جراحه القلب والصدر، محمد لبيب مأمون استشاري جراحه الأوعية، أحمد عبد الرؤوف استشاري التخدير، معتز سلامة أخصائي القلب، مصطفي رفعت أخصائي القلب، محمد عطا أخصائي القلب"، 
وفريق التمريض أية ابراهيم، أية العاصي.

هيئة الرعاية الطبية بورسعيد القسطرة

الأكثر قراءة

إغلاق طريق القاهرة الإسكندرية الصحراوى 5 أيام أمام القادم من ميدان الرماية

ألم مضاعف.. حكايات أمهات مع إصابة أطفالهن بكورونا

ترحيل هندي مصاب بكورونا فور وصوله مطار القاهرة

«يشعر بالقهر والظلم ويثق في براءته».. اعترافات أشرف السعد عن أيام لندن

المفتي: الحجامة لا تُفسِد الصوم.. والفطر مما دخل لا مما خرج

«بنتاجون» يكشف موعد سقوط الصاروخ الصينى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

عرش نتنياهو يهتز.. مؤقتًا

د. القس صفوت البياضى

د. صفوت البياضي يكتب: لسد النهضة حدود فاعقِلوا؟

جلال حمام

جلال حمام يكتب: الإنذار الأخير.. قبل أن يبدأ الطوفان

د. محمد عفيفي

أيام نجيب محفوظ

خالد عكاشة

السياسة الخارجية الإيرانية تحت جهاز الأشعة

ماجد حبته

فيلتمان يتجول.. يتجول فقط!

جمال-أسعد

التليفزيون والسلام الاجتماعي

ماجد حبته

نابليون بلا رتوش

صور

حفلة مدحت صالح في الأوبرا

حفل ياسين التهامى فى الأوبرا

جنود مجهولة

محطة تل أبيب

المزيد

فقه بني إسرائيل (9).. رمز يهودى أم قوى للسحر.. ما قصة نجمة داوود؟

يواجه صعوبات وخدع نتنياهو.. هل سينجح يائير لابيد في تشكيل حكومة إسرائيل؟

رجل أعمال يحمل الجنسية الأمريكية.. من هو الفلسطينى مُنفذ عملية "تبواح"؟