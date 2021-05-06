نجاح زراعة صمام أورطي نسيجي لمسن بمستشفى النصر في بورسعيد

أعلن الدكتور عادل تعيلب مدير هيئة الرعاية الصحية ببورسعيد، نجاح زراعة صمام أورطي نسيجي عن طريق القسطرة بمستشفى النصر التخصصي التابعة لمنظومة التأمين الصحي الشامل، لمريض يبلغ من العمر 73 عاما يعاني من ضيق حرج في الصمام الأورطي.



كان المريض يعاني لفترة طويلة من صعوبة شديدة في التنفس مع أقل مجهود بالإضافة إلى أن المريض متعافي حديثا من كسر مضاعف في منطقه الحوض، وتكمن صعوبة الحالة في الوضع التشريحي الأفقي لجذع الشريان الأورطي، وتم إجراء العملية بنجاح لمهارة الفريق الطبي واستخدام أحدث الأجهزة وطرق العلاج بمستشفيات الهيئة.

قام بإجراء الجراحة فريق طبي على أعلى مستوي وهم الأطباء "طارق رشيد استشاري القسطرة القلبي، ياسر صادق استشاري القسطره القلبية، أحمد شبل استشاري القسطره القلبية، أمير البسطويسي استشاري جراحه القلب والصدر، محمد لبيب مأمون استشاري جراحه الأوعية، أحمد عبد الرؤوف استشاري التخدير، معتز سلامة أخصائي القلب، مصطفي رفعت أخصائي القلب، محمد عطا أخصائي القلب"،

وفريق التمريض أية ابراهيم، أية العاصي.