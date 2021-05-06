ترحيل هندي مصاب بكورونا فور وصوله مطار القاهرة

تمكنت سلطات مطار القاهرة الدولي، منذ قليل، من كشف راكب هندي قادم على متن الخطوط القطرية مصاب بفيروس كورونا.

استخدمت سلطات الحجر الصحي بمطار القاهرة، اليوم الخميس، جهازا لكشف الركاب المصابين بفيروس كورونا، الذي نجح في اكتشاف إصابة راكب هندي فور وصوله على الخطوط القطرية، وقررت السلطات إعادته على الرحلة نفسها التي وصل عليها.

وكشفت مصادر مطلعة بالمطار، عن الاستعانة بأحدث الأجهزة لاكتشاف الفيروس، ضمن خطة الدولة لمكافحة انتشار كورونا، وتقرر بدء التطبيق على الركاب القادمين من الهند ودول أمريكا الجنوبية، حيث يصل الركاب عن طريق رحلات الترانزيت، بسبب توقف الرحلات المباشرة مع الهند، كما لا توجد رحلات مباشرة مع دول أمريكا الجنوبية.