ترحيل هندي مصاب بكورونا فور وصوله مطار القاهرة
تمكنت سلطات مطار القاهرة الدولي، منذ قليل، من كشف راكب هندي قادم على متن الخطوط القطرية مصاب بفيروس كورونا.
استخدمت سلطات الحجر الصحي بمطار القاهرة، اليوم الخميس، جهازا لكشف الركاب المصابين بفيروس كورونا، الذي نجح في اكتشاف إصابة راكب هندي فور وصوله على الخطوط القطرية، وقررت السلطات إعادته على الرحلة نفسها التي وصل عليها.
وكشفت مصادر مطلعة بالمطار، عن الاستعانة بأحدث الأجهزة لاكتشاف الفيروس، ضمن خطة الدولة لمكافحة انتشار كورونا، وتقرر بدء التطبيق على الركاب القادمين من الهند ودول أمريكا الجنوبية، حيث يصل الركاب عن طريق رحلات الترانزيت، بسبب توقف الرحلات المباشرة مع الهند، كما لا توجد رحلات مباشرة مع دول أمريكا الجنوبية.