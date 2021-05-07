العثور على جثة شخص في شوارع السلام.. والتحريات: الوفاة طبيعية

عثرت أجهزة الأمن بالقاهرة على جثة لشخص بأحد الشوارع بمنطقة مدينة السلام ودلت تحريات رجال مباحث قسم شرطة السلام أن الوفاة طبيعية ولا توجد شبهة جنائية فى الواقعة.



تلقت غرفة عمليات النجدة بالقاهرة بلاغًا من الأهالي بوجود جثة بجوار أحد المواقف بمنطقة السلام وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن وتبين وجود جثة لرجل يرتدي كامل ملابسه، ولا توجد به أي إصابات ظاهرية وبعمل التحريات تبين أن الوفاة طبيعية ولا توجد شبهة جنائية في الواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

وتمكنت مباحث قسم شرطة حلوان، برئاسة المقدم محمد السيسي، من القبض على المتهم الهارب في واقعة قتل شاب بسبب خلاف علي ثمن هاتف محمول بمنطقة كفر العلو، دائرة القسم.

ونفاذًا لقرار النيابة العامة بضبط وإحضار "محمد سالم"، (هارب)، المتهم هو وشقيقه "أحمد سالم"، (مضبوط) بقتل المجني عليه "يوسف عيسي"، 20 سنة، بسبب خلاف علي ثمن هاتف محمول اخذه الجناة من الضحية.

حيث توصلت تحريات الرائد أحمد الدالي، معاون أول مباحث قسم شرطة حلوان، إلي اختباء المتهم “محمد ” في إحدى الأماكن السكنية بنطاق محافظة القاهرة، ويحوز سلاح ناري "بندقية خرطوش".

وعقب تقنين الإجراءات خرجت مأمورية أمنية وداهمة مكان اختباء المتهم والقت القبض عليه وعثر بحوزته علي السلاح الناري.

وكان قد تلقى المقدم محمد السيسي، رئيس مباحث قسم شرطة حلوان، إشارة من المستشفى العام، باستقبال جثة المدعو "يوسف عيسي"، 20 سنة، مصاب بطلق ناري.

وعلي الفور انتقلت قوة أمنية بقيادة الرائد أحمد الدالي، معاون مباحث حلوان، لموقع الحادث و بعمل التحريات تبين ان وراء ارتكاب الواقعة المدعو" أحمد سالم"، و شهرته أبو حلاوة، 33 سنة، ومقيم بمنطقة كفر العلو، و شقيقه محمد، هارب.

وعقب تقنين الإجراءات وبإعداد الأكمنة اللازمة، تمكنت مباحث حلوان من ضبط المتهم والسلاح المستخدم وتبين انه فرد خرطوش محلي الصنع و بتكثيف التحريات أمكن تحديد و ضبط المتهم الهارب.

بإخطار اللواء اشرف الجندي مساعد وزير الداخلية مدير امن القاهرة امر باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة و تحرير محضر بالواقعة و احالته للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

وأمرت نيابة حلوان برئاسة المستشار شادي المهدي رئيس النيابة بحبس المتهم ٤ أيام على ذمة التحقيقات