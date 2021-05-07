الحلقة 24 من «اللى مالوش كبير».. رومانسية العوضى وزوجته وانتحار خالد الصاوى

شهدت الحلقة 24 مسلسل اللي مالوش كبير تصاعد كبير في الأحداث من ندم "قدرية" دينا فؤاد، ورومانسية "الخديوي وغزل" أحمد العوضي وياسمين عبدالعزيز، وانتحار "عابد تيمور" خالد الصاوي.

أحداث الحلقة 24 مسلسل اللي مالوش كبير

وبدأت أحداث الحلقة 24 مسلسل اللي مالوش كبير من حيث انتهت السابقة وذلك من خلال مشهد صدمة "الخديوي" أحمد العوضي بخروج "رفعت الدهبي" خالد سرحان من منزل طليقته "قدرية" دينا فؤاد، ليسأله عن سبب وجوده في هذا المنزل، فترد "قدرية" بشكل ساخر بأنها أصبحت زوجته.

دينا فؤاد تندم على زواجها من خالد سرحان الحلقة 24 مسلسل اللي مالوش كبير

وفي مشهد آخر ندمت "قدرية" دينا فؤاد على زواجها من "رفعت الدهبي" خالد سرحان، ووجدت نفسها تنفر منه بشدة عندما يقترب منها، لتفكر بندم في زوجها السابق "سيف الخديوي"، وأنها تسرعت في الموافقة على الزواج من رفعت الدهبي ولكن بالنسبة لها أنه انتقامًا من الخديوي بسبب زواجه من "غزل" ياسمين عبدالعزيز.

رومانسية بين أحمد العوضي وياسمين عبد العزيز في الحلقة 24 مسلسل اللي مالوش كبير

عاد "سيف الخديوي" أحمد العوضي إلى منزله ليجد "غزل" ياسمين عبد العزيز حضت له مفاجأة حيث قامت بتجهيز العشاء في حديقة منزلهما وسط شموع وأجواء رومانسية.

وفي السياق ذاته تكتشف "غزل" خيانة صديقتها من خلال منشور على "فيس بوك"، أوضحت فيه "نادين" دنيا عبدالعزيز زواجها من "عابد تيمور" خالد الصاوي، وذلك بتاريخ قديم، مما أثار صدمة "غزل" ليلقى "الخديوي" اللوم على الأخيرة بسبب تحذيره لها أكثر من مرة من صديقتها "نادين".

انتحار خالد الصاوي في الحلقة 24 مسلسل اللي مالوش كبير

وعاد "عابد تيمور" خالد الصاوي وزوجته "نادين" دنيا عبدالعزيز إلى منزلهما في القاهرة بعد قضاء عطلة بالساحل، ولكنه طلب من زوجته أن تتركه وحده لأن غزل ستصل بعد قليل مما أثار استعجابها ولكنها تشك في قواه العقلية، بعد صدمة زواج "غزل" من غيره، وانتهت أحداث الحلقة على مشهد انتحار خالد الصاوي بعد إلقاء اللوم على نفسه بسبب ضياع غزل من يده.