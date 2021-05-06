الخميس 06 مايو 2021
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د. محمد الباز
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مصر

«التخطيط»: 3 مليارات جنيه لتطوير الإسكان الاجتماعي بالقليوبية خلال عام

الدكتورة هالة السعيد
الدكتورة هالة السعيد

كشفت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، عن توجيه 3 مليارات جنيه لتنفيذ مرحلة جديدة من البرنامج القومي للإسكان الاجتماعي و500 مليون جنيه لتطوير مناطق عشوائية ومناطق غير آمنة بمحافظة القليوبية خلال العام المالي الحالي 2020-2021، من إجمالي 9.6 مليار جنيه استثمارات عامة موجهة للمحافظة.

وأضافت وزارة التخطيط، وفقًا لتقرير صادر عنها حصلت عليه "الدستور"، أن الخطة الاستثمارية لمحافظة القليوبية شملت أيضًا إنشاء محطة رفع المرحلة الثالثة لمحطة الجبل الأصفر بتكلفة 75 مليون جنيه واستكمال بناء وحدات صحية ببنها بتكلفة 61 مليون جنيه، موضحه أن عدد محطات الصرف الصحي بالمحافظة بلغت 14 محطة بقدرة فعلية 220 مليون م3/ يوم، فيما بلغ عدد محطات المياه النقية 162 محطة تنتج 239.2 مليون م3/ يوم.

وأشارت الوزارة إلى أن توجيه 408 ملايين جنيه لتجديد وحدات التكرير بمعمل مسطرد وإزالة الاختناقات، و186 مليون جنيه لإحلال وتجديد خطوط الشبكة القومية للخام والمنتجات والبوتاجاز بمسطرد، و177.5 مليون جنيه لاستكمال رفع كفاءة خطوط نقل الخام والمنتجات بشياخة الرياح ببنها، مضيفه أن عدد الأسر التي تستخدم أنابيب بوتاجاز فى محافظة القليوبية يبلغ 967.8 ألف أسرة بنسبة 66.8% من إجمالي المحافظة تشكل 4.1% من إجمالي الجمهورية، فيما بلغ عدد الأسر التي تستخدم الغاز الطبيعي 476.2 ألف أسرة بنسبة 32.9% من إجمالي المحافظة و2% من إجمالي الجمهورية.

يشار إلى أن عدد المشروعات التنموية بمحافظة القليوبية بخطة عام 2020-2021 يبلغ  301  مشروع، وأن قيمة الاستثمارات العامة الموجهة لها تبلغ  9,6 مليار جنيه تمثل 3,6% من الاستثمارات العامة الموزعة.

وفيما يتعلق بالتوزيع القطاعي للاستثمارات العامة المستهدفة بمحافظة القليوبية بخطة عام 20/2021 أشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى توجيه استثمارات بقيمة 5,5 مليار جنيه لقطاع الإسكان بنسبة 57,1%، ويخص قطاع البترول والثروة المعدنية استثمارات بقيمة 994 مليون جنيه بنسبة 10,3%، ويخص قطاع النقل 822,5 مليون جنيه بنسبة 8,6%، إلى جانب توجيه 512,9 مليون جنيه لقطاع التنمية المحلية بنسبة 5,3%، علاوة على توجيه 375 مليون جنيه لقطاع التعليم العالي بنسبة 3,9%، ، بالإضافة إلى توجيه  1,4 مليار جنيه للقطاعات الأخرى بنسبة 14,6%.

التخطيط مشروعات الإسكان الاجتماعى عشوائيات القليوبية

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