الخميس 06 مايو 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

مدير أمن القاهرة يتابع تطبيق قرار غلق المحال بالشوارع والميادين

غلق المحال
غلق المحال

قام اللواء اشرف الجندي مدير أمن القاهرة بتفقد الشوارع والميادين للتأكد من التزام المحلات بالإغلاق في التاسعة مساء بمنطقة وسط البلد.

التشديد على غلق المحال التجارية

وتابع الجندي التزام المحال، والمولات التجارية، والمقاهي، والكافتيريات، والمطاعم، ودور السينما، والمسارح، وما يماثلها بمواعيد الغلق.

قرار مجلس الوزراء بغلق المنشآت في تمام التاسعة

وكان مجلس الوزراء أصدر قرارا  بغلق المنشآت التجارية والترفيهية والمطاعم في تمام الساعة التاسعة مساءً وحتى السادسة صباحًا اعتباراً من اليوم الخميس 6 مايو 2021 وحتى 21 مايو من نفس الشهر ضمن الإجراءات الاحترازية التي تقوم بها الدولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وجاءت القرارات كالتالي:

- مواعيد غلق كل المحال والمولات التجارية والمقاهي والمطاعم والمسارح ودور السينما من الساعة 9 مساء مع السماح للمطاعم بتوصيل الطلبات للمنازل بعد 9 مساء.
- حظر أي تجمعات أو حفلات فنية أو فعاليات جماهيرية.
- إجازة عيد الفطر من الأربعاء 12 مايو حتى الأحد 16 مايو.
- غلق كامل للشواطئ والحدائق والمتنزهات خلال إجازة عيد الفطر.
- صلاة العيد يسمح بها في المساجد التي تقام فيها صلاة الجمعة بنفس الإجراءات الاحترازية، مع عدم اصطحاب الأطفال.

 

أمن القاهرة إغلاق المنشآت اشرف الجندي

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