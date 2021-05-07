دياب: بكيت بعد الانتهاء من تصوير «نسل الأغراب» لفراق على الغريب

يواصل الفنان دياب تألقه فى أداء شخصية "علي الغريب" التي يقدمها من خلال مشاركته في مسلسل "نسل الأغراب" الذي يخوض بطولته النجمين أمير كرارة وأحمد السقا، والمعروض حاليا على قناة "أون" الفضائية ضمن منافسة الماراثون الرمضاني الحالي.

ويعتبر مسلسل "نسل الأغراب" العمل الرابع له الذي ينتمي إلى اللون الصعيدي، حيث يقول دياب، في تصريح خاص لـ"الدستور"، إنه أتنقن اللهجة الصعيدية بشكل كبير خاصة بعد مشاركاته السابقة في الأعمال الصعيدية، مشيرا إلى أن اللهجة الصعيدية لم تمثل له أي صعوبة.

وأضاف أن هناك بعض المصطلحات الطفيفة التي يلجأ فيها أثناء التحضيرات إلى عبد النبي الهواري، مصحح اللهجة الصعيدية، والذي يكون دائما مرافقًا له في معظم أعماله الصعيدية، مؤكدا أنه اكتسبت خبرة كبيرة فيها.

وأضاف أن اللهجة الصعيدية ترافقه منذ الصغر، خاصة وأنه نشأ في منطقة إمبابة والتي كانت تضم العديد من الشخصيات الصعيدية.

وعن خوفه لتكرار نفسه في شخصية الصعيدي من خلال شخصيته "علي الغريب" في مسلسل "نسل الأغراب"، أكد أن شخصية علي الغريب تعتبر من أكثر الشخصيات التي سعد بها عندما عرضت عليه، مشيرا إلى أنه في آخر يوم تصوير في المسلسل بكى مثل الطفل الصغير لشدة حزنه لفراق هذه الشخصية والتي تعلق بها بشكل كبير.

أبطال مسلسل نسل الأغراب

يشارك في مسلسل "نسل الأغراب" كل من الفنان أحمد السقا والفنان أمير كرارة والفنانة مي عمر والفنانة نجلاء بدر والفنانة فردوس عبدالحميد والفنان دياب والفنان محمد جمعة، والمسلسل من تأليف وإخراج محمد سامي وإنتاج شركة سينرجي للإنتاج الفني.



مواعيد عرض مسلسل نسل الأغراب

يعرض مسلسل "نسل الأغراب" حاليا على شاشة قناة ON E، حيث يمكن مشاهدة أحداث الحلقة 24 في تمام الساعة السابعة وخمس وأربعين دقيقة مساءً، ويعاد مرتين خلال اليوم، الأولى الساعة الرابعة والنصف صباحا والثانية الساعة الثانية عصرا فيما يعرض على شاشة قناة ON Drama الساعة التاسعة مساءً ويعاد الساعة العاشرة والربع صباحا والساعة الثالثة والنصف عصرا فيما يتم عرض المسلسل على عدة قنوات فضائية أخرى يمكن للعشاق الدراما الرمضانية متابعته.