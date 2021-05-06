عرضها «الاختيار 2».. كيف أحبط الأمن الوطني محاولة اغتيال السيسي باستراحة المعمورة؟

عقب ظهور تفاصيل محاولة الإرهابيين اغتيال الرئيس عبد الفتاح السيسي بواسطة الخلية الإرهابية «لواء الثورة» برصد وتفجير استراحة المعمورة خلال أحداث مسلسل «الاختيار 2».. نرصد تفاصيل ضبط المتهمين بمحاولة ارتكاب الواقعة عام 2017 في محافظة الإسكندرية.

وتبين أنه تم رصد معلومات بالتخطيط لاستهداف الرئيس في منطقة المعمورة، وألقي القبض على شخص يتبع التنظيم اعترف بوجود اثنين يستأجران شقة في إحدى العمارات القريبة من استراحة المعمورة وتم ضبطهما وبحوزتهما كاميرا ومحادثات مع بعض الأتراك.

وأظهرت تحقيقات القضية التي حملت رقم 420 لسنة 2017 تفاصيل مخطط متهمي "لواء الثورة" لاستهداف الرئيس عبدالفتاح السيسي في استراحة المعمورة بالإسكندرية، حيث تمكن أحد ضباط الأمن الوطني في غضون 2017 من القبض على المتهم أحمد محمود إمام عضو «لواء الثورة»، التابعة لجماعة الإخوان الذي أدلى بمعلومات تفصيلية عن رصد استراحة الرئيس.

وتبين أن المتهم كان كلف برصد استراحة الرئاسة في المعمورة في شهر سبتمبر 2017، فاستقر بإحدى المناطق السكنية المستأجرة المطلة على استراحة الرئاسة، قرابة 13 يومًا، وعكف على رصد المترديين عليها، مستخدمًا كاميرا عالية الدقة؛ مشيرًا إلى أنه لاحظ وجود إضاءة وبعض من طاقم الرئاسة داخل الاستراحة، دون معرفة كيفية وصول الطاقم إليها.

واستمر المتهمون في مراقبة الاستراحة وطاقم الحراسة ورفع معلومات المراقبة عبر برنامج «تليجرام»، لإرسالها للقيادي الإرهابي الهارب يحيى السيد موسى تمهيدًا لإعداد مخطط لاغتيال رئيس البلاد.

وقال المتهم في التحقيقات إنه انضم لجماعة الإخوان وأصبح عضوًا بمجموعتها "لواء الثورة" وتلقى دروسًا تثقيفيه وتربوية على مناهج الجماعة وتعلم كيفية استخدام الأسلحة الآلية وتركيبها.

وتبني أن تلك الجماعة اتخذت مقرات تنظيمية كملاذ أمن لها وعقد لقاءاتهم التنظيمية ودرواتهم التدريبة وإخفاء المواد المفرقعة والأسلحة النارية والذخائر، من بينها وحدة سكنية بمنطقة البساتين بالقاهرة، وأخرى في منطقة المعمورة بالإسكندرية.