بعد عرضها في «الاختيار 2».. تفاصيل التحقيقات في استهداف أبراج النايل تاورز

شهدت الحلقة 24 من مسلسل الاختيار 2، جهود ضباط الأمن الوطني في تتبع خلايا تنظيم حسم ولواء الثورة الإرهابي، فقد تلقوا معلومة من أحد المتعاونين عن التجهيز لعملية جديدة تستهدف أبراج النايل تاورز، من خلال سيارة مفخخة.

ورصد العقيد زكريا يونس والضابط يوسف الرفاعى السيارة المستخدمة فى العملية، وساروا وراءها، حتى تمكنوا من تحديد المنفذ، وأطلقا النار عليه فى قدمه أثناء محاولته الهروب، وتم نقله إلى المستشفى.

واستدعى ضباط الأمن الوطنى خبراء المفرقعات، حيث تمكنوا من فك القنبلة عبر استخدام روبوت معد لذلك.

وكشفت التحقيقات الرسمية بقضية حسم ولواء الثورة العسكري، ارتكاب 12 عملية إرهابية من خلال الخلايا العنقودية التابعة للمجموعتين، تتضمن استهداف وقتل ضباط وأفراد من الشرطة، فضلا عن تصنيع سيارات مفخخة بهدف استخدامها في عمليات إرهابية، وكذا رصد منشآت عامة واقتصادية وشخصيات عامة بهدف ارتكاب عمليات عدائية ضدهم.

كما كشفت التحقيقات عن إعداد جماعة الإخوان لتنفيذ عمليات عدائية عبر تكليف أعضائها بحركتي حسم ولواء الثورة برصد العديد المنشآت الاقتصادية من بينها أبراج النايل تاورز ومحاولة استهدافه بسيارة مفخخة وبعبوات مفرقعة.

وكذا رصد عدد من قيادات الدولة ومسئوليها من بينهم محافظ أسيوط ومحافظ الفيوم ووزير التموين ومحاولة استهداف ركابهم بعبوات مفرقعة، ورصد تحركات سير المأموريات الخاصة بنقل أعضاء جماعة الإخوان المحكوم عليهم في قضايا قتل النائب العام الراحل المستشار هشام بركات وآخرين من أعضاء حركتي حسم ولواء الثورة الإخوانيتين ممن تم ضبطهم على ذمة إحدى قضايا الإرهاب.

"الاختيار 2" بطولة كريم عبدالعزيز، أحمد مكى، إياد نصار، بشرى، إنجى المقدم، أسماء أبواليزيد، هادى الجيار، أحمد حلاوة، أحمد شاكر عبداللطيف، محمد علاء، إسلام جمال، احمد سعيد عبدالغنى، سلوى عثمان على الطيب طارق صبرى، عمر الشناوى، وعدد من الفنانين الشباب، تأليف هانى سرحان، وإخراج بيتر ميمى، وإنتاج شركة سينرجى.