الشوط الأول.. الزمالك يتقدم على سموحة بهدفين

انتهى الشوط الأول من مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك مع سموحة، بتقدم الفريق الأبيض بهدفين مقابل هدف، في المباراة المقامة بينهما حاليًا على استاد القاهرة، ضمن مباريات الأسبوع العشرين من مسابقة الدوري الممتاز.

بدأت المباراة بضغط من جانب نادي الزمالك من أجل إحراز هدف التقدم، ولكن دون وجود خطورة حقيقية على مرمى الهاني سليمان، حارس سموحة.

وبدأ لاعبو سموحة الدخول في أجواء المباراة، وفي الدقيقة التاسعة قرر محمد الحنفي، حكم المباراة عدم احتساب ضربة جزاء للنادي السكندري عقب سقوط عبد الكبير الوادي. داخل منطقة الجزاء، وذلك بعد لجوءه الى تقنية الفار.

وفي الدقيقة 12 كاد أحمد حمدي عبد القادر، يحرز هدف التقدم لسموحة، بعدما تلقى تمريرة من مصطفى فتحي، ليراوغ مدافعي الزمالك، ويسدد الكرة بجوار القائم الأيمن لمحمد عواد.

وفي الدقيقة 17 نجح المغربي أشرف بن شرقي، في إحراز الهدف الأول للزمالك بعدما تلقى كرة عرضية من شيكابالا من الجانب الأيسر ليقابلها برأسه قوية في شباك الهاني سليمان.

وفي الدقيقة 19 نجح مصطفى فتحي، في إحراز هدف التعادل لسموحة، من تسديدة من خارج منطقة الجزاء.

وضغط لاعبو الزمالك بعد هدف التعادل لسموحة، من أجل إحراز الهدف الثاني، ولكن دون وجود أي خطورة حقيقية على مرمى النادي السكندري.

وهدد لاعبو سموحة مرمى الزمالك في ربع الساعة الأخير في أكثر من هجمة خطرة عن طريق مصطفى فتحي وأحمد عبد القادر، وعبد الكبير الوادي، ولكن نجح محمد عواد، حارس الفريق الأبيض في التعامل في تلك الهجمات.

وقبل نهاية الشوط الأول بثلاث دقائق، نجح طارق حامد، في إحراز الهدف الثاني للفريق الأبيض من تسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء.