الشوط الأول.. الزمالك يتقدم على سموحة بهدفين
انتهى الشوط الأول من مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك مع سموحة، بتقدم الفريق الأبيض بهدفين مقابل هدف، في المباراة المقامة بينهما حاليًا على استاد القاهرة، ضمن مباريات الأسبوع العشرين من مسابقة الدوري الممتاز.
بدأت المباراة بضغط من جانب نادي الزمالك من أجل إحراز هدف التقدم، ولكن دون وجود خطورة حقيقية على مرمى الهاني سليمان، حارس سموحة.
وبدأ لاعبو سموحة الدخول في أجواء المباراة، وفي الدقيقة التاسعة قرر محمد الحنفي، حكم المباراة عدم احتساب ضربة جزاء للنادي السكندري عقب سقوط عبد الكبير الوادي. داخل منطقة الجزاء، وذلك بعد لجوءه الى تقنية الفار.
وفي الدقيقة 12 كاد أحمد حمدي عبد القادر، يحرز هدف التقدم لسموحة، بعدما تلقى تمريرة من مصطفى فتحي، ليراوغ مدافعي الزمالك، ويسدد الكرة بجوار القائم الأيمن لمحمد عواد.
وفي الدقيقة 17 نجح المغربي أشرف بن شرقي، في إحراز الهدف الأول للزمالك بعدما تلقى كرة عرضية من شيكابالا من الجانب الأيسر ليقابلها برأسه قوية في شباك الهاني سليمان.
وفي الدقيقة 19 نجح مصطفى فتحي، في إحراز هدف التعادل لسموحة، من تسديدة من خارج منطقة الجزاء.
وضغط لاعبو الزمالك بعد هدف التعادل لسموحة، من أجل إحراز الهدف الثاني، ولكن دون وجود أي خطورة حقيقية على مرمى النادي السكندري.
وهدد لاعبو سموحة مرمى الزمالك في ربع الساعة الأخير في أكثر من هجمة خطرة عن طريق مصطفى فتحي وأحمد عبد القادر، وعبد الكبير الوادي، ولكن نجح محمد عواد، حارس الفريق الأبيض في التعامل في تلك الهجمات.
وقبل نهاية الشوط الأول بثلاث دقائق، نجح طارق حامد، في إحراز الهدف الثاني للفريق الأبيض من تسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء.