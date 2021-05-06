تشميع محلين خالفا قرار الغلق بمطروح

أعلن رضا جاب الله رئيس مدينة مرسى مطروح، اليوم، تشميع وغلق محلين تجاريين لمخالفة قرارات الإغلاق في تمام الساعة 9 مساء من خلال الحملة التي تم تنظيمها بمشاركة شرطة المرافق.



وأكد «جاب الله» أن المحلات المخالفة تتعرض لعقوبات مع بدء تطبيق المواعيد الجديدة لغلقها، التي أصدرها اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، بصفته رئيس اللجنة العليا والتشديد على جميع المحال والمطاعم والمولات التجارية بضرورة الالتزام بالتعليمات الصادرة في هذا الشأن، حيث يتعرض المخالفون لهذه المواعيد لتطبيق الإجراءات القانونية، الواردة بقانون المحال العامة الصادر بالقانون رقم ١٥١ لسنة ٢٠١٩، تجاه من يخالف مواعيد الفتح والغلق الجديدة بكل حسم.