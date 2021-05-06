إغلاق طريق القاهرة الإسكندرية الصحراوى 5 أيام أمام القادم من ميدان الرماية

أعلنت محافظة الجيزة غلق كلى لطريق القاهرة الإسكندرية الصحراوي في الاتجاه القادم من ميدان الرماية اتجاه الإسكندرية بداية من تقاطعه مع شارع البرنسيسة حتي مناطق المهندس كار لمدة 5 أيام ابتداء من الساعة 8 صباح غد الجمعة حتي الساعة 12 مساء يوم الثلاثاء المقبل.

وأشارت محافظة الجيزة إلى القيام بالأعمال الإنشائية التحضيرية اللازمة لاستلام الشركة المنفذة لموقع الأعمال الإنشائية الخاصة بمحطة مترو أنفاق "المتحف الكبير"، ضمن محطات مشروع مترو أنفاق الخط الرابع بطريق القاهرة - إسكندرية الصحراوى وتحديدا فى المنطقة المواجهة للمتحف الكبير بمحيط المطلع المؤدى إلى الطريق الدائرى.

وأوضحت محافظة الجيزة، أن الشركة ستقوم باستحداث "رامب" لخدمة حركة المركبات بمحيط موقع الأعمال تحديدا بطريق القاهرة - إسكندرية الصحراوي أمام مناطق المهندس كار بالمنطقة المواجهة للمتحف الكبير.



من جانبه، قال اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، أن الإدارة العامة لمرور الجيزة أجرت التحويلة المرورية اللازمة للتسهيل على المواطنين وهي أن تكون حركة المركبات القادمة من ميدان الرماية وترغب بالسير إتجاه طريق إسكندرية الصحراوي أو الصعود أعلي الطريق الدائري يكون خط سيرها علي النحو التالى:



- استكمال السير بعد ميدان الرماية بما يقرب ( 300 م ) ثم الدخول يمينا إتجاه شارع البرنسيسة .



- ثم السير بشارع البرنسيسة حتي تقاطعه مع شارع حدائق الأهرام القديمة ثم الدخول يسارا بشارع حدائق الأهرام القديمة واستكمال السير به حتي تقاطعه مع شارع أنور السادات .



- ثم السير يسارا بشارع أنور السادات وصولا حتي طريق القاهرة إسكندرية الصحراوي مرة أخري بعد تجاوز منطقة الأعمال واستكمال السير به إتجاه الإسكندرية أو إتجاه المطلع المؤدي إلي أعلي الطريق الدائري .



وأشار محافظ الجيزة إلى أن الشركة المنفذة اتخذت جميع إجراءات الأمن الصناعي من خلال تركيب "محددات فوسفوريه وطواحين ضوئية وحواجز عاكسة وكشافات ضوئية " إلى جانب ذلك فقد تم تركيب كافة اللوحات الإرشادية الدالة علي إتجاهات حركة السير بالتحويلة المرورية لتوعية قائدي المركبات، وضمان سلامتهم وتفادي حدوث أي تكدسات مرورية، كما ستقوم الإدارة العامة لمرور الجيزة بتعيين الخدمات اللازمة لمتابعة الحالة المرورية أثناء الأعمال لتسيير الحركة المرورية.



وأهابت محافظة الجيزة بالمواطنين من المارة وقائدي المركبات الالتزام بتعليمات اللجان المرورية واللوحات الإرشادية لتجنب التكدسات خلال فترة تنفيذ الأعمال.